El Kremlin niega que Putin planee conversar con Macron esta semana

El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, respondió negativamente a la pregunta de medios rusos sobre la posibilidad de una conversación telefónica -que sería la primera en más de medio año- entre ambos mandatarios.

Además, se negó a confirmar o desmentir las informaciones publicadas en algunos medios franceses sobre la visita que presuntamente hizo a Moscú este miércoles el consejero diplomático de Macron, Emmanuel Bonne, durante la cual se habría reunido con el asesor para asuntos internacionales de Putin, Yuri Ushakov.

"Ustedes saben, a las fuentes francesas les gusta mucho ‘filtrar’ determinadas informaciones a los medios. Hace tiempo que sabemos esto. Lo hemos visto en varias ocasiones. También sabemos el Elíseo no confirmó ni desmintió la información. Por sentido de solidaridad, tampoco vamos a confirmarlo o desmentirlo", dijo.

Macron manifestó la víspera que se está "preparando" el establecimiento del diálogo con Putin para negociar la paz en Ucrania, con conversaciones a "nivel técnico" y en "consulta" con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, aunque no precisó fechas concretas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

No obstante, acusó a Moscú de no mostrar una "voluntad real" para negociar la paz en Ucrania, al referirse a los continuos bombardeos rusos, que calificó de "intolerables".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Recalcó la importancia de que los europeos "restablezcan sus propios canales de comunicación" con las partes en conflicto, siguiendo el ejemplo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Macron y Putin mantuvieron múltiples llamadas en los primeros días y semanas tras el comienzo de la guerra, que se interrumpieron en septiembre de 2022 y solo se restablecieron el 1 de julio de 2025, centradas en ese caso en los esfuerzos diplomáticos para frenar el programa nuclear iraní.