El presidente de Portugal cancela la visita oficial a España por el fuerte temporal

El rey Felipe VI de España y el mandatario portugués conversaron este jueves telefónicamente y ambos decidieron, de acuerdo con los respectivos gobiernos, aplazar el viaje debido a los efectos de la borrasca Leonardo, informaron fuentes de la casa real.

Las autoridades buscarán una nueva fecha para la visita de Rebelo de Sousa, aunque ya no será como jefe de Estado de Portugal porque la segunda vuelta de las elecciones presidenciales se celebra el próximo domingo y habrá otro presidente.

Originalmente estaba previsto que el todavía presidente portugués acudiera a España el pasado mes de diciembre, pero se aplazó porque tuvo que ser operado de urgencia de una hernia; y se fijó como nueva fecha el 6 de febrero.

Ya el pasado martes, Portugal planteó acortar la agenda del viaje debido al temporal, pero finalmente, de común acuerdo entre los dos países, se ha anulado completamente.

El mandatario iba a ser recibido por los reyes de España en el Palacio Real de Madrid con honores militares, tras lo que estaba previsto un encuentro con Felipe VI.

Después, los reyes habían organizado un almuerzo en honor del jefe de Estado portugués en su última visita a España antes de dejar el cargo tras diez años de mandato.