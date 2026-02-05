El superávit comercial de Brasil sube un 85,8 % en enero, hasta 4.340 millones de dólares

Las importaciones brasileñas sumaron 20.810 millones de dólares, cifra que representa una caída del 9,8 % respecto a enero del 2025, según los datos divulgados por el Ministerio de Industria y Comercio.

Por otro lado, las exportaciones también cayeron, aunque a un ritmo menor (-1,0 %), hasta los 25.150 millones de dólares.

Durante el primer mes del año, las ventas al exterior de la industria extractiva alcanzaron unos 7.100 millones de dólares (-3,4 %); las de la industria de transformación (manufactura de productos terminados o semielaborados) sumaron 14.100 millones de dólares (-0,5 %); y las del sector agropecuario, unos 3.900 millones de dólares (+2,1 %).

Pese al diálogo restablecido entre el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, y la bajada de aranceles a los productos del país suramericano, que llegaron al 50 % el año pasado, el comercio bilateral se mantiene a la baja.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En enero, las ventas a Estados Unidos, ahora el tercero mayor socio comercial de Brasil, cayeron un 25,5 % frente a las del mismo mes del año pasado, hasta los 2.400 millones de dólares; y las importaciones disminuyeron un 10,9 %, hasta los 3.070 millones de dólares.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el primer puesto continúa China, que en enero compró productos brasileños por 6.472 millones de dólares (+17,35 %), y en segundo lugar está la Unión Europea (UE), con 3.924 millones de dólares (-6,19 %).

Brasil cerró el año pasado con un superávit en su balanza comercial de 68.293 millones de dólares, un 7,9 % menos con respecto a 2024.

No obstante, registró exportaciones récord pese a la guerra comercial desatada por Estados Unidos, hasta los 348.676 millones de dólares, un 3,5 % superior al de 2024.