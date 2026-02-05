El viento y la lluvia se ceba con el centro y sur de España, donde hay 4.000 desalojados

El operativo de búsqueda de la mujer, que cayó al agua al intentar salvar a su perro, trabaja a lo largo de cinco kilómetros del río, de momento sin éxito. Un helicóptero que se había sumado a las labores de localización tuvo que retirarse ante las adversas condiciones meteorológicas.

El Gobierno español anunció este jueves que aprobará una declaración de zonas especialmente afectadas por el temporal que afecta a Andalucía una vez que este finalice, y que se traducirá en ayudas a los afectados.

La situación continúa siendo especialmente complicada en Andalucía, donde entre los desalojados se encuentra un pequeño pueblo entero en Granada, Dúdar, y no hay clases en las zonas más afectadas de varias provincias.

Un hombre de 81 años resultó herido de carácter leve al caerse parcialmente un muro de una vivienda en la localidad malagueña de Genalguacil, informó el centro coordinador de Emergencias.

Los estragos del temporal se dejan notar especialmente en carreteras y ferrocarriles andaluces, con la circulación de los servicios ferroviarios interrumpida en la mayoría de los trayectos cercanías de Sevilla, Cádiz y Málaga, así como varios de media distancia y alta velocidad.

El aviso rojo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que afectaba a la localidad de Grazalema (Cádiz) se amplió hasta las 3:00 horas de la madrugada. Desde las 0:00 a las 24 horas del miércoles cayeron 581,5 litros por metro cuadrado y desde la medianoche a las 10.00 de la mañana de este jueves, otros 75 litros.

Los acuíferos se desbordaron y el agua del subsuelo brota en las calles y las casas, las paredes e incluso los enchufes.

Aunque la mayoría de los desalojos afectan a núcleos rurales, las grandes capitales no se libran de la amenaza de las inundaciones.

En Granada el Ayuntamiento activó el Plan de Actuación Local ante el Riesgo de Inundaciones y en Sevilla se cerrará por segunda vez en la historia las compuertas del Muro de Defensa para proteger al barrio de Triana de la crecida del río Guadalquivir.

La Giralda de Sevilla, el monumento más visitado de la ciudad junto a la Catedral a la que está anexa, abrió sus visitas con normalidad al comprobar los técnicos que no había peligro de nuevos desprendimientos, tras caerse a primera hora una maceta de bronce fundido que formaba parte del conjunto.

Por su parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha (centro de España) ha activado este jueves el Plan de Riesgo de Inundaciones en fase de alerta, con el objetivo de reforzar el seguimiento de las incidencias que puedan derivarse de las lluvias de las últimas jornadas y el aumento de los caudales de los ríos.

Además, el delegado territorial de la Junta de Castilla y León (centro) en Ávila, José Francisco Hernández, declaró la situación 1 de emergencia del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones en la provincia, en una escala que va de cero a tres, ante las predicciones meteorológicas, la información hidrológica y la situación de presas y embalses.

En otras comunidades las crecidas del caudal de los ríos son igualmente significativas y tienen como consecuencia evacuaciones, cortes de carreteras y puentes e incidencias en los servicios de transporte.

Toda España, salvo Cataluña y País Vasco, está en alerta por el impacto de Leonardo. Quince comunidades han visto activados los avisos por viento, lluvia, temporal marítimo y/o deshielo. En nivel naranja, por peligro importante, están Andalucía, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y la Región de Murcia.