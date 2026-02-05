Eslovenia anuncia una ley que prohibirá las redes sociales para menores de 15 años

Según el viceprimer ministro esloveno, Matej Arcon, citado por la agencia STA, antes de adoptar las medidas legales correspondientes el Ministerio de Transformación Digital y distintos expertos emitirán sus opiniones sobre las bases de la iniciativa.

"Este ha sido un tema candente en las últimas semanas y meses en todo el mundo y en Europa, y con esto, como Gobierno, demostramos que nos importa nuestra infancia", señaló Arcon, miembro de la coalición gubernamental de centroizquierda liberal que espera ser reelegida en marzo próximo en el pequeño país alpino.

Tras la prohibición del uso de redes sociales para menores de 16 años en Australia en diciembre pasado, en Europa ha surgido una tendencia hacia medidas similares.

Francia, el Reino Unido, Dinamarca y Grecia figuran entre los países que han iniciado pasos concretos, mientras que Austria, España y Portugal anunciaron esta semana planes para establecer restricciones de edad en estas plataformas.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, instó en septiembre pasado a la Unión Europea a examinar la introducción de un límite de edad para el acceso a redes sociales y anunció la creación de un panel de expertos para elaborar recomendaciones sobre la protección de menores en el entorno digital.

En noviembre pasado, el Parlamento Europeo invitó a los Estados miembros a considerar una edad mínima de 16 años para el uso autónomo de estas plataformas, en una recomendación no vinculante.