España atendió a 124.170 refugiados y migrantes en situación vulnerable en 2025

Según divulgó este jueves el ministerio, durante el año pasado se consolidó "una red de protección sin precedentes" para responder al contexto migratorio y al incremento de solicitudes de protección internacional registrado en los últimos años.

En 2023 y 2024, la red de acogida enfrentó "una situación migratoria de especial intensidad", marcada por el aumento de llegadas irregulares a las Islas Canarias (Atlántico), pero en 2025 estas entradas bajaron un 42,6 % en toda España y un 62 % en el caso del archipiélago canario.

Sin embargo, el año pasado las llegadas a las Islas Baleares (Mediterráneo) aumentaron un 24 %, lo que llevó a la declaración de emergencia migratoria en el archipiélago, que incluye actuaciones como habilitar los espacios necesarios para el alojamiento y proveer servicios de traducción e interpretación y de atención médica y a las necesidades básicas de alimentación, salubridad y seguridad.

Con todo ello, el programa de atención humanitaria atendió en 2025 a 54.597 personas en situación de vulnerabilidad llegadas a España por vía marítima o a través de las fronteras terrestres de las ciudades de Ceuta y Melilla (fronterizas con Marruecos), de los cuales el 91 % eran hombres.

Los principales países de origen de los migrantes atendidos fueron Mali, Senegal, Marruecos y Guinea Conakry.

El ministerio cuenta con centros distribuidos por todo el país, donde son trasladadas estas personas una vez identificadas.

El sistema de protección internacional -que cubre las necesidades básicas de los solicitantes de asilo y beneficiarios de protección internacional que huyeron de sus países por enfrentar graves amenazas y no tienen recursos ni red de apoyo en España- atendió a 69.573 personas, un 6,5 % más que en 2024.

El 63,4 % de los atendidos en este programa fueron hombres. Por nacionalidad, los principales países de origen fueron Venezuela, Ucrania, Mali, Senegal, Colombia y Perú.

En la última década, el Sistema de Acogida y Protección Internacional ha crecido de 1.920 plazas en 2015 a 33.936 plazas en 2025, en línea con el aumento de solicitudes de protección internacional registradas, con una ocupación de más del 80 % y una estancia media de 234 días.

Además, el Ministerio llevó a cabo en 2025 cinco operaciones humanitarias para evacuar a 143 menores gazatíes heridos o enfermos junto a casi un centenar de familiares.