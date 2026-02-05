España busca apuntalar la relación con China con contactos regulares de alto nivel

Lo anunció el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ese jueves en la inauguración del X Foro España-China, que se celebra en Madrid.

En este contexto, se refirió al viaje que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, planea hacer a China, el próximo mes de abril según fuentes gubernamentales, en lo que sería su cuarto viaje oficial al país asiático.

También recordó Albares el viaje de los reyes de España a China el año pasado y también el que realizó él mismo en 2025: un esfuerzo que ha sido "muy positivo para nuestros intereses económicos comerciales", dijo.

Y como prueba de ello, señaló, entre otros ejemplos, el protocolo de regionalización de la peste porcina africana, que ha permitido a los productores españoles mantener las exportaciones de manera constante; o el impulso "notable" de la cooperación cultural y educativa con la firma de un memorando de entendimiento entre el Instituto Cervantes y la Universidad de Sichuan.

Albares subrayó que este décimo foro ofrece el marco adecuado para profundizar en el análisis de cuestiones clave de interés común que, en esta ocasión, se centra en tres ámbitos: la diplomacia deportiva, la cooperación jurídica y la cooperación empresarial.