España cerró 2025 con riesgo de pobreza o exclusión del 25,7 % de población, nuevo mínimo

Son datos de la Encuesta de Condiciones de Vida que publica este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE) con los resultados definitivos del año 2025 (con renta de 2024) en materia de desigualdad, ingresos, pobreza y exclusión social en España.

En el caso de los menores, el riesgo de pobreza o exclusión baja al 33,9 por ciento desde el 34,7 de 2024, y en los mayores de 65 años del 19,5 al 19,2 %.

Pese a que el ingreso medio por persona subió un 5,5 % hasta los 15.620 euros, el 36,4 % de los españoles no tuvo capacidad para afrontar gastos imprevistos, 0,6 puntos más que un año antes.

En 2025, un 1,4 % de la población estaba a la vez en situación de riesgo de pobreza, con carencia material y social severa, y con baja intensidad en el empleo (el 1,3 % el año anterior).

El ingreso medio por persona subió a 15.620 euros, un 5,5 % superior al año precedente.

El porcentaje de población que se encontraba en situación de carencia material y social severa -que no puede permitirse gastos imprevistos, una semana de vacaciones o mantener la vivienda a temperatura adecuada- se redujo hasta el 8,1 %, frente al 8,3 % del año anterior.

Manifestó llegar a fin de mes con "mucha dificultad" el 8,5 % de la población (0,6 puntos menos que el año anterior). También mejoró el porcentaje de personas que no se pueden permitir vacaciones al menos una semana al año (1,2 puntos inferior), que son una de cada tres, el 32,2 %.

Sin embargo, aumentó el porcentaje de las personas que no pueden hacer frente a imprevistos, del 35,8 al 36,4 %.

La tasa de pobreza o exclusión social ha marcado una tendencia en general descendente en la última década: 28,8 % (2016), 27,5 % (2017), 27,3 % (2018), 26,2 % (2019), 27,8 % (2021), 26 % (2022), 26,5 % (2023), 25,8 % (2024) y 25,7 % (2025).