España se somete al examen de la OTAN para liderar la Fuerza de Reacción Aliada en 2027

"Si la OTAN certifica que todo va bien" España tomará el mando, entre julio de 2027 y junio de 2028, de esta fuerza estratégica, de alta disponibilidad y con capacidad multidominio, capaz de desplegarse en un tiempo muy corto para fortalecer la disuasión en la paz y la crisis, señaló este jueves el comandante de Estado Mayor del Ejército de Tierra Pedro Soriano, integrante del Centro de Situación del Ejército (CESET).

El proceso de evaluación de la OTAN se produce después de que España se haya postulado para liderar la ARF, explicó Soriano en una rueda de prensa en la que ha dado cuenta del despliegue de medios del Ejército de Tierra en el ejercicio 'Steadfast Dart 26', que entre el 12 y el 20 de febrero pondrá precisamente a prueba en Alemania esa fuerza.

Se trata del mayor ejercicio anual de la Alianza en el que se van a desplegar más de 10.000 militares de 11 países, entre ellos España, que aporta 1.500 efectivos, y en el que los aliados van a poner a prueba su capacidad de respuesta rápida ante cualquier amenaza.

Actualmente la ARF la lidera Italia, país al que el año que viene relevará Francia, antes de que España, casi con toda probabilidad, asuma el mando en 2027.

