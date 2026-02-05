FBI ofrece recompensa por información sobre madre de periodista que fue secuestrada

Las autoridades federales han ofrecido la suma por información que lleve a encontrar a la mujer de 84 años y/o el arresto y la condena de cualquier persona involucrada en su desaparición la noche del 31 de enero en la ciudad de Tucson.

Las autoridades han advertido al público que Guthrie es considerada como "una adulta vulnerable" con dificultades para caminar, que usa marcapasos y necesita medicación diaria para una afección cardíaca.

En una conferencia de prensa este jueves, las autoridades federales y condadales dieron nuevos detalles sobre el caso, que ha acaparado atención nacional y llevó al presidente estadounidense, Donald Trump, a brindar todo el apoyo posible para resolver este caso.

El alguacil del condado de Pima, Chris Nanos, dijo que creen que "Nancy aún se encuentra con vida", tras cinco días de que la mujer desapareciera de su casa, donde vivía sola.

Las autoridades entregaron una cronología detallada del caso, en el que no se tienen ni sospechosos ni personas de interés.

Guthrie fue vista por última vez por sus familiares el sábado en la noche después de cenar en casa de una de sus hijas. La puerta del garaje se abrió a las 21:48 (4:48 GMT del domingo) y se cerró dos minutos después.

En la madrugada del domingo, aproximadamente a la 1:47 (8:47 GMT), la cámara del timbre de la casa de Guthrie se desconectó. Casi media hora más tarde (2:12 hora local (9:12 GMT) un software detectó a una persona en la cámara, pero no hay video disponible, explicó el alguacil Nanos.

Dieciséis minutos después, (2:28 hora de Tucson (9:28 GMT), la aplicación del marcapasos de Guthrie mostró que se había desconectado de su teléfono.

La familia supo de la desaparición de la mujer después de recibir un reporte de que no asistió a la iglesia la mañana del domingo, como acostumbraba a hacerlo, e inmediatamente reportó a las autoridades el hecho.

Había indicios de allanamiento forzado en la vivienda ubicada en el vecindario de Catalina Foothills, en medio de una zona desértica en el norte de Tucson.

El caso ha despertado muchas especulaciones y se reportaron al menos tres notas de supuesto rescate enviadas a medios de comunicación.

Heith Janke, agente especial a cargo del FBI en Phoenix, informó en la rueda de prensa que una persona ha sido arrestada en relación con una "demanda de rescate fraudulenta".

El agente advirtió que se investigará y acusará a cualquier persona que se aproveche de la desaparición de Guthrie.

El miércoles la familia de Guthrie publicó un emotivo mensaje en video en el que la periodista se dirigió directamente a su madre, diciéndole que la familia la estaban buscando y oraban por su vida.

"Mamá, si estás escuchando esto, eres una mujer fuerte. Eres una hija preciosa de Dios", dijo Savannah Guthrie en el mensaje acompañada por sus hermanos Annie y Camron.