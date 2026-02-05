FundéuRAE: Juegos Olímpicos de Invierno, claves de redacción

1. “Juegos Olímpicos” y “Olimpiadas”, con mayúsculasEs igualmente posible usar “Juegos Olímpicos” y “Olimpiadas” para aludir a esta competición. Al formar parte de la denominación de una en concreto, se escriben con mayúsculas iniciales. Se recuerda, además, que “Olimpiada” alterna con “Olimpíada”, con tilde en la segunda “i”, y que se pueden usar estas dos formas en singular o en plural, es decir, también “Olimpiadas” y “Olimpíadas”.

Aunque en general los nombres de las estaciones se escriben con minúscula (“el invierno”), la mayúscula es adecuada si se integran en un nombre propio: “Juegos Olímpicos de Invierno 2026”.

2. “JJ. OO.”, con puntos y espacioPara abreviar la expresión “Juegos Olímpicos”, lo indicado es duplicar cada una de las letras iniciales, con un punto tras cada bloque de letras y un espacio entre estos. Por tanto, lo adecuado es “JJ. OO.” (y no “J. O.”, “JJ.OO.” ni “JJOO”).

3. “XXV JJ. OO. de Invierno” o “25.º JJ. OO. de Invierno”En representación del ordinal correspondiente a esta edición, se pueden usar números romanos (“XXV”) o arábigos con punto y letra volada (“25.º”). Son válidas las opciones “vigesimoquintos”, todo junto y sin tilde, que es además la preferible, y “vigésimos quintos”, en dos palabras y con tilde en “vigésimos”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

4. “Milán”, mejor que “Milano”Es preferible emplear el nombre en español de esta ciudad sede de los Juegos Olímpicos (“Milán”) que la forma correspondiente en italiano (“Milano”). Cabe añadir que, al mencionar las dos sedes de esta competición con un guion, lo apropiado es no dejar espacio ni antes ni después de él: “Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

5. Competiciones deportivas, grafíasLos JJ. OO. de Invierno de 2026 cuentan con 16 disciplinas, cuyos nombres se ofrecen a continuación con recomendaciones sobre su escritura, en su caso. A todos ellos, como denominaciones de disciplinas o especialidades deportivas, les corresponde la minúscula:

— biatlón. Se escribe sin “h” (no “biathlón”) y con tilde en la “o”. Quien lo practica se denomina “biatleta”

— “bobsleigh”. Como extranjerismo crudo, se escribe en cursiva. A partir del inglés “bobsled”, también se emplea a veces la adaptación “bóbsled”, en redonda y con tilde en español por ser voz llana acabada en “-d”

— “curling”. En cursiva, como lo recoge el diccionario académico. Es posible asimismo adaptarlo como “curlin” si se pronuncia tal como se escribe

— esquí alpino. En esta prueba se combinan descenso y “eslalon”, esta última grafía preferible al noruego “slalom”. En plural es más frecuente “eslálones” que “eslálons”, ambas opciones con tilde

— jóquey sobre hielo. El primer elemento de esta expresión se ha adaptado a partir de “hockey” y, como indica la segunda edición del “Diccionario panhispánico de dudas”, se escribe con tilde; si se emplea el extranjerismo, va en cursiva

— luge. En redonda y pronunciado tal como se escribe. Si se mantuviera la pronunciación francesa, iría en cursiva

— “skeleton”. Puede emplearse en su lugar “trineo simple”. El extranjerismo, al no adaptarse a la ortografía del español, se escribe con resalte

— “snowboard”. Se resalta con cursiva. Como alternativa, se usa a veces “tablanieve” (en una sola palabra y sin guion), a partir de “tabla de nieve”

6. “Esquís” y “esquíes”, plurales adecuadosEl plural de la palabra “esquí” puede ser “esquís” o “esquíes”, en cualquier caso con tilde en la “i”.

7. Símbolos, sin puntoCualesquiera sean los símbolos empleados en las informaciones relacionadas, estos tienen una forma fija, sin punto final ni plural, como “h” (de “hora”), “m” (por “metro”), “km” (para “kilómetro”)...: “La distancia total fue de 10 m” (no “10 m.” ni “10 ms.”).

8. “Paralímpico”, mejor que “paraolímpico”En referencia a la competición de marzo en que se disputarán varias pruebas deportivas, el adjetivo adecuado es “paralímpico”, mejor que “paraolímpico” (y no “parolímpico”). Se puede hablar tanto de los “Juegos Paralímpicos de Invierno” como de las “Paralimpiadas de Invierno” (o “Paralimpíadas”).

9. Mayúsculas y minúsculasSe escriben con minúscula nombres como “medallista”, “podio”, “portador de la antorcha”, “ceremonia de inauguración”, “jueza”, “entrenador”, “medalla/presea de oro, de plata”... Les corresponde, en cambio, mayúscula a los nombres oficiales de los recintos donde se celebran las competiciones.

10. “COI” y “CPI”, mejor que “IOC” e “IPC”Las siglas “COI” (“Comité Olímpico Internacional”) y “CPI” (“Comité Paralímpico Internacional”) son preferibles a las formas inglesas “IOC” (“International Olympic Committee”) e “IPC” (“International Paralympic Committee”).

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.