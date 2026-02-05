Ganancias netas del consorcio mexicano Cemex suben un 2 % en 2025 respecto al año previo

Esto ocurrió a pesar de que no existió variación en las ventas netas en 2025, al alcanzar los 16.132 millones de dólares, según indicó la compañía en su informe de resultados este jueves.

La cementera también destacó que el beneficio o utilidad bruta en estos 12 meses fue de 5.439 millones de dólares, inferior en 2 % al dato de 2024.

Asimismo, resaltó un flujo de operación (ebitda) de 3.080 millones de dólares, un incremento anual del 1 %.

Jaime Muguiro, director general de Cemex, atribuyó los resultados a "nuestro plan de transformación, una mejora en la demanda de mercado y el apalancamiento operativo en la mayoría de nuestros mercados".

"Quiero reconocer a nuestros equipos en toda la organización, ya que 2025 fue un año exigente con la introducción de nuestro plan de transformación, que requirió disciplina, resiliencia y una fuerte mentalidad de ejecución", declaró en un comunicado.

La empresa precisó que sus ventas netas en México decrecieron un 11 % hasta los 4.364 millones de dólares en 2025.

En Estados Unidos los ingresos disminuyeron un 4 % hasta los 5.008 millones de dólares.

Asimismo, en Europa, Oriente Medio, África y Asia las ventas se elevaron un 11 % hasta los 5.118 millones de dólares en conjunto.

Y en la filial en América del Sur, Central y el Caribe los ingresos aumentaron un 3 % hasta los 1.144 millones de dólares.

En el cuarto trimestre, la cementera reportó pérdidas netas por 356 millones de dólares, atribuibles principalmente al deterioro del crédito mercantil y el ajuste en el valor de activos fijos.

No obstante, entre octubre y diciembre las ventas se elevaron un 11 % a 4.180 millones de dólares.

Con sede en la norteña ciudad de Monterrey, Cemex anotó un beneficio neto récord de 939 millones de dólares en 2024, un aumento de 415 % ante las ganancias por 182 millones de dólares en 2023.