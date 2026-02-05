Gobierno argentino sobre acuerdo comercial con EE.UU.: "Consolida la alianza estratégica"

"La iniciativa posiciona a Argentina, el primer país de América del Sur en firmar un acuerdo de esta magnitud, entre un grupo selecto de países con acceso preferencial al mercado estadounidense, fortalece su inserción internacional y promueve una asociación más equilibrada con la principal economía y el mayor importador del mundo", expresó la Cancillería argentina en un comunicado.

El texto enfatizó que "Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos para 1.675 productos argentinos en una amplia gama de sectores productivos, lo que permitirá recuperar exportaciones por 1.013 millones de dólares" y "concederá una ampliación sin precedentes a 100.000 toneladas para el acceso preferencial de la carne bovina a su mercado", aumentando así en 80.000 la cifra de 20.000 fijadas hasta ahora.

Por otra parte, adelantó que EE.UU. "ratificó su compromiso de revisar oportunamente los aranceles al acero y al aluminio" y trabajará también "para apoyar el financiamiento de inversiones en sectores críticos de la Argentina, en colaboración con el sector privado estadounidense".

"Argentina, por su parte, eliminará aranceles para 221 posiciones arancelarias, como máquinas, material de transporte, dispositivos médicos y productos químicos, reducirá al 2% otras 20 posiciones, principalmente autopartes, y otorgará cuotas para vehículos, carne y otros productos agrícolas", añadió el texto.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, mencionó que el país suramericano se comprometió a "adoptar los estándares internacionales más modernos en materia de propiedad intelectual" y señaló que el acuerdo "no se limita al comercio de bienes ya que incorpora previsiones para comercio digital y establece un marco seguro y favorable para las actividades de 'startups', 'fintechs' y empresas tecnológicas".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El presidente argentino, Javier Milei, celebró este jueves el acuerdo, lo describió como "un pilar para que Argentina vuelva a ser parte del mundo occidental" y anunció que el texto sería remitido al Congreso Nacional para su aprobación.

Además, explicó que el pacto "tiene como objetivo reducir barreras arancelarias y no arancelarias, facilitar el comercio de bienes y servicios, modernizar los procedimientos aduaneros y promover la inversión en sectores estratégicos como la energía, los minerales críticos, la infraestructura y la tecnología".

El anuncio de este jueves sigue además a la firma este miércoles, también en Washington, de un acuerdo sobre minerales críticos entre ambos países.

Estados Unidos es el mayor país inversor extranjero directo en Argentina y uno de los principales socios comerciales del país suramericano.

Además, es el tercer destino de las exportaciones de Argentina, por detrás de Brasil y China, y el tercer país de origen de las importaciones de Argentina, también por detrás de Brasil y China.