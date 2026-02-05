Gobierno de Brasil presenta su plan para reducir las emisiones contaminantes hasta 2035

El llamado Plan Clima es considerado una "guía de implementación" de la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC, por sus siglas en inglés) presentada previamente por el Ejecutivo, que busca reducir las emisiones en entre un 59 % y un 67 % para 2035 respecto a 2005.

Para alcanzar ese objetivo, la estrategia del Gobierno del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, pasa por un conjunto amplio de acciones a ser implementadas por varios ministerios.

Entre las medidas, destacan la eliminación hasta 2030 de la tala de vegetación nativa en tierras públicas, así como la delimitación de 4,5 millones de hectáreas de tierras indígenas y la creación de 4,3 millones de hectáreas de unidades de conservación hasta 2027.

El plan estima que estas acciones eliminarán por completo las emisiones procedentes de la deforestación en áreas públicas de bosque en 2030 respecto a 2022.

Por otro lado, la estrategia prevé que el sector agropecuario, la principal fuente de emanaciones contaminantes en Brasil junto a la deforestación, mantenga su nivel actual de emisiones o, como máximo, registre una leve reducción en los próximos años.

De aquí a 2030, estima un aumento del 1 % en las emisiones respecto a 2022, mientras que para 2035 proyecta una horquilla que va de una reducción del 7 % a una subida del 2 %.

Con todo, entre las acciones propuestas para el sector, el Gobierno plantea ampliar el tratamiento de deshechos animales, aumentar el número de cabezas de ganado sacrificadas antes de cumplir 36 meses, y elevar el uso de productos orgánicos en los cultivos.

En cuanto al sector energético, se estima que sus emisiones aumentarán en un 33 % hasta 2030 respecto a 2022 y que en 2035 estas subirán entre un 1 % y un 44 %.

El Plan Clima apunta que este aumento se debe a una esperada expansión de la producción de combustibles, tanto fósiles como biocombustibles, para atender la demanda generada por el crecimiento económico.

Entre las acciones en este rubro contenidas en la estrategia, figura una matriz eléctrica que sea entre un 83 % y un 86 % renovable, así como un aumento de la producción de biocombustibles.

Greenpeace celebró en un comunicado que el Plan Clima aborde de forma "transversal" el combate al cambio climático, pero criticó la ausencia de "medidas claras" para la eliminación gradual de los combustibles fósiles.

El Gobierno de Lula dijo que presentará en las próximas semanas un plan para dejar atrás los hidrocarburos, si bien, continúa apoyando la exploración de nuevos yacimientos petroleros.

En cuanto a la agricultura, la portavoz de la ONG Ana Clis Ferreira apuntó a un intento por parte del sector de "eximirse" de su responsabilidad.

"El sector agropecuario es uno de los que más contribuye a la crisis climática; sin embargo, está intentando minimizar la importancia de sus emisiones", dijo Ferreira, en declaraciones citadas en un comunicado.