Gobierno francés convoca a exministro citado en caso Epstein y que rehusa dejar alto cargo

Objeto de fuertes críticas desde que se revelaron sus vínculos de relación y negocios con Jeffrey Epstein, Jack Lang ha sido convocado al Ministerio de Asuntos Exteriores, a petición de su titular Jean-Noël Barrot, indicó esta noche el propio departamento.

El presidente francés, Emmanuel Macron, consideró por su parte que el exministro de Cultura debería "reflexionar sobre la institución" del Instituto del Mundo Árabe, según dijeron fuentes cercanas al jefe de Estado a medios franceses, dado que las peticiones de dimisión se han multiplicado en los últimos días.

Citado en múltiples correos electrónicos presentes en los tres millones de nuevos documentos hechos públicos el 30 de enero por el Departamento de Justicia estadounidense, Lang afirmó no haber tenido "nunca" conocimiento de los antecedentes penales del empresario en el momento de su relación, pese a que cuando se conocieron ya había sido condenado por prostitución de menores.

Lang, de 86 años, insistió esta semana en que "ni un céntimo" del dinero de Epstein acabó en su "bolsillo" ni en el de su hija Caroline, que el lunes sí anunció que dimitía como delegada general del Sindicato de la Producción Independiente.

Interrogado sobre el hecho de que su nombre, como el de su hija Caroline, figuraban en los estatutos una sociedad domiciliada en un paraíso fiscal creada por Epstein, y que tenía 1,4 millones de euros aseguró que se enteró con la publicación de esta nueva serie de documentos sobre el magnate, que se suicidó en prisión en 2019.

Sí que estaba al corriente de que Epstein había puesto cerca de 58.000 dólares en una asociación creada por el entorno de Lang para hacer una película sobre su labor en los gobiernos del presidente socialista francés François Mitterrand en los años 1980 y 1990.

De hecho, admitió que fue él quien pidió al productor y financiero que pusiera dinero para esa película, que está "casi terminada".

A su juicio, ni eso ni su "ingenuidad" sobre Epstein justifican su dimisión del Instituto del Mundo Árabe, un organismo oficial francés que busca promocionar la cultura de los países del mundo árabe.