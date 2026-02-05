Inundaciones amenazan el corazón bananero de Colombia con más de 1.200 hectáreas afectadas

Urabá concentra la mayor producción bananera del país y en 2024 exportó cerca de 66 millones de cajas de banano, la mayoría de los envíos nacionales, según el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

"Esta saturación hídrica ha provocado el colapso de cauces principales y mantiene plantaciones con más de 96 horas de inundación, lo que ocasionará la pérdida total de los cultivos", advirtió la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura).

El gremio explicó que varios ríos de la zona se desbordaron, entre ellos el Carepa y el Grande, lo que ha provocado inundaciones en fincas bananeras.

"Augura emite una alerta nacional ante la ola invernal en Urabá. Hoy nuestro censo indica más de 1.200 hectáreas inundadas", dijo el presidente de ese gremio, Emerson Aguirre, quien hizo "un llamado urgente" al Gobierno para que se reactiven mecanismos de ayuda y líneas de crédito para recuperar las áreas anegadas.

Además, el nivel del mar también está más alto de lo normal y esa combinación hace que el agua no pueda drenar hacia el mar Caribe con rapidez y permanezca estancada en los cultivos, lo que afecta gravemente las plantaciones y dificulta labores clave como la fumigación aérea.

La emergencia en Urabá se da en medio de una temporada de lluvias atípicamente intensa en todo el país.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó esta semana que durante enero las precipitaciones estuvieron un 64,4 % por encima de lo habitual en varias regiones.

En los últimos días, las lluvias más intensas se concentraron en departamentos como Antioquia, Córdoba, Putumayo, Nariño, Caldas, Risaralda, Huila y Boyacá.

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), las exportaciones del grupo agropecuario, alimentos y bebidas representaron alrededor del 30,05 % del total de ventas externas en 2025, situándose como el segundo grupo más importante después de los combustibles y productos de industrias extractivas.

El sector agropecuario y de alimentos acumuló exportaciones por 15.307 millones de dólares entre enero y diciembre de 2025, un incremento del 33,2 % frente al mismo periodo de 2024.

Dentro de ese bloque, el banano —incluido el plátano, fresco o seco— representó el 31,5 % de las exportaciones totales de alimentos, lo que evidencia la relevancia estratégica de ese cultivo para la balanza comercial y el empleo rural.