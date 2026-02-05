Investigan la muerte de 4 personas por presunta intoxicación en una barcaza en Guyana

Según la investigación preliminar de la Policía, los cuatro hombres inspeccionaban el miércoles un área del cuarto de motor de la embarcación, cuando se cree que resultaron expuestos a gases nocivos y colapsaron.
Las víctimas fueron identificadas como Brandon Deonarine, de 18 años; Getindra Sanchara, de 25; Dominica Alexis, de 33, y Nerwaine Persaud, de 57.
Las autoridades, alertadas por otros tripulantes, enviaron al lugar paramédicos y bomberos, que no pudieron hacer nada para salvar la vida de los hombres.
Los cuerpos fueron trasladados al Hospital Público de Georgetown para fines de autopsia.
La barcaza es propiedad de la compañía Guyana Port Inc, cuyo director ejecutivo, Pritipaul Singh, Jr., dijo a los medios locales que están trabajando "mano a mano con los policías investigadores".
"Esto es un hecho muy desafortunado. Estoy sin palabras ahora mismo", lamentó el empresario sobre el fallecimiento de sus empleados.
Por su parte, el ministro del Trabajo de Guyana, Keoma Griffith, aseguró que su agencia está al tanto de la tragedia y llevará a cabo una investigación propia.