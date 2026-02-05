Kast lamenta la "falta de iniciativa" de Boric ante los incendios en Chile

Kast, que se encuentra en la capital italiana como última escala de su gira europea, se refirió a las recientes palabras de Boric, quien reconoció la lentitud en el levantamiento de viviendas en el sur.

"Señalamos que los que están a cargo hoy día son el presidente Boric y sus ministros; nosotros estamos preparando todo para enfrentar la segunda parte, que es la reconstrucción", afirmó el mandatario electo a preguntas de los periodistas sobre las recientes declaraciones de Boric.

Y añadió: "Lamentablemente hemos visto que en la emergencia ha faltado quizás iniciativa, ha faltado conocimiento en el terreno".

Asimismo, el presidente electo informó de que ha dado instrucciones a sus futuros ministros de Obras Públicas y Vivienda que evalúen sobre el terreno cómo colaborar e integrar a la sociedad civil y al sector privado en la ayuda.

"Podemos pedir a distintas entidades que nos ayuden con packs de construcción y soluciones prácticas para que las familias tengan un techo antes de que sea tarde y se pierda la esperanza. Estamos en eso", explicó.

La emergencia en Chile se mantiene en niveles críticos con 21 fallecidos y más de 40.000 hectáreas devastadas, principalmente en las regiones de Ñuble y Biobío, a 400 y 500 kilómetros al sur de la capital, respectivamente, y han destruido más de 800 viviendas.

Según los últimos datos de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el país combate 47 incendios activos, de los cuales 17 son considerados "megaincendios" por su gran tamaño, su alta intensidad, su rápida propagación y su capacidad de generar fenómenos meteorológicos propios.

La jornada de Kast en Roma incluyó una reunión con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, con quien se comprometió a reforzar la cooperación bilateral en sectores estratégicos como el energético y en el marco de América Latina.

Con esta visita, el político chileno cierra una gira que también le ha llevado a Bruselas y Budapest tras su victoria electoral el pasado diciembre.