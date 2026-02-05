Kast y Meloni se comprometen en Roma a ampliar la cooperación bilateral y en Latinoamérica

El Gobierno italiano informó del encuentro en un comunicado, señalando en primer lugar que Meloni ha felicitado al próximo presidente chileno por su triunfo electoral frente a la izquierdista Jeannette Jara el pasado mes de diciembre.

"Durante la reunión, el presidente Kast ha ilustrado las prioridades del programa del futuro Gobierno chileno, con particular referencia a las medidas para el crecimiento económico, la atracción de las inversiones, el refuerzo de la lucha a la criminalidad y las políticas en apoyo de la natalidad", explicó el Ejecutivo italiano.

Además, según la nota, "ambos líderes han compartido el objetivo de ampliar la cooperación bilateral también en estos ámbitos".

También subrayaron "la importancia de intensificar, en paralelo, el diálogo y la colaboración con los socios de América Latina en sectores estratégicos para acrecentar la resiliencia de las cadenas de aprovisionamiento energético y de materias primas críticas".

El encuentro entre ambos líderes ultraderechistas ha tenido lugar en el romano Palacio Chigi, sede gubernamental italiana, y en cuyo patio Meloni recibió a Kast con un abrazo y un piquete de honor.

Kast, acompañado en Roma por su esposa, María Pía Adriasola, cierra así la gira europea que le ha llevado también a Bruselas y Budapest, después de su triunfo electoral del pasado diciembre y antes de que asuma el cargo de la presidencia chilena el 11 de marzo.

En Europa primero ha pasado por Bruselas para participar en la VII Cumbre Transatlántica, un encuentro organizado por la plataforma ultraconservadora Political Network for Values, que él mismo presidió entre 2022 y 2024.

En la capital belga se reunió, entre otros, con el presidente del partido español Vox, Santiago Abascal, y con dirigentes de otras fuerzas ultraconservadoras del Parlamento Europeo.

Posteriormente acudió a Budapest para reunirse con el primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, en un encuentro centrado en la inmigración y el apoyo a la familia.

El paso de Kast por Bruselas, Budapest y Roma sigue su intención de crear "vínculos" en temas como la seguridad, la inmigración, la empresa, la energía o la agricultura.