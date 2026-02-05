La amenaza china es "urgente" y "existe de verdad", alerta el ministro taiwanés de Defensa

En declaraciones difundidas este viernes por la agencia CNA, Koo aseguró que China lleva a cabo frecuentes "patrullas de aplicación de la ley" en aguas cercanas a las islas periféricas de Taiwán y en los alrededores de la línea media del Estrecho, con la intención de "crear la falsa apariencia" de que el estrecho de Taiwán forma parte de sus aguas internas.

Las fuerzas chinas también recurren a amenazas en el ámbito de la ciberseguridad, mediante "ciberataques e intrusiones" de hackers, y combinan instrumentos políticos, económicos, militares y psicológicos para ejecutar su denominada "guerra cognitiva" contra Taiwán, señaló el ministro.

"Cuando estas acciones se repiten de forma constante, nos preocupa que puedan adormecer las defensas psicológicas de la población; en realidad, esta amenaza enemiga es urgente y existe de verdad", aseveró.

Según estadísticas facilitadas por Koo, las aeronaves principales y de apoyo del Ejército chino cruzaron la línea media del estrecho de Taiwán e ingresaron en la autoproclamada Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ) taiwanesa en 3.764 ocasiones en 2025, frente a las 3.066 del año anterior, lo que supone un incremento aproximado del 23 %.

Asimismo, buques de guerra de distintos tipos entraron en esa misma zona de respuesta hasta en 2.640 ocasiones el año pasado, frente a las 2.475 de 2024, un aumento de alrededor del 7 %.

El titular taiwanés de Defensa también afirmó que la capacidad productiva asociada a las compras de armamento a Estados Unidos se ha ido "recuperando gradualmente", y subrayó que Washington ha revisado su legislación para otorgar a Taipéi el mismo trato que a los miembros de la OTAN Plus, lo que permitirá "acelerar los trámites administrativos y acortar los plazos de notificación al Congreso".

Si el presupuesto general del Gobierno taiwanés se aprueba sin contratiempos, los tanques de combate M1A2T podrán entregarse en su totalidad este año, mientras que los sistemas HIMARS, los misiles Harpoon, los drones Altius 600 y MQ-9B y las municiones merodeadoras Switchblade 300, entre otros, podrán recibirse por lotes a lo largo del presente ejercicio, avanzó Koo.

Estas declaraciones se difundieron apenas dos días después de que los presidentes de Estados Unidos y China, Donald Trump y Xi Jinping, mantuvieran una llamada telefónica, en la que el segundo advirtió a Washington de que manejara con "máxima prudencia" la venta de armas a la isla autogobernada.

Taipéi, por su parte, anunció a finales del año pasado un presupuesto especial de Defensa equivalente a 1,25 billones de dólares taiwaneses (unos 39.426 millones de dólares) para el período 2026-2033, que serviría, en gran parte, para financiar la adquisición de material bélico procedente de Estados Unidos.

Sin embargo, ese presupuesto permanece bloqueado hasta el momento por los dos principales partidos de la oposición, el Kuomintang (KMT) y el Partido Popular de Taiwán (PPT), que cuentan con una estrecha mayoría de escaños en el Parlamento local.