La Bolsa de Buenos Aires cierra con una baja del 2,76 %

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con una baja del 2,8 % para quedar en 120.263.058,83 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más perdieron fueron las de Banco BBVA (-5,64 %), Grupo Superville (-5,04 %) y Sociedad Comercial del Plata (-4,72 %).

Sin embargo, cerraron en terreno positivo Metrogas (-3,63 %), Loma Negra (+2,13 %) y Aluar Aluminio Argentino (+0,4 %)

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares bajaron un promedio de 0,3 %, mientras que el índice de riesgo de Argentina subió a 516 puntos básicos.

Por el lado del mercado de divisas, el dólar estadounidense bajó a 1.460 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, y también bajó su valor en la plaza oficial mayorista, a 1.442 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' tuvo una considerable bajada y quedó a 1.440 pesos para la venta.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió a 1.506,81 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) subió a 1.460,80 pesos por unidad.