La Bolsa española baja un 1,97 % arrastrada por la caída del BBVA

El índice de referencia del mercado nacional, el IBEX 35, perdió 356,2 puntos, hasta los 17.746,3. En lo que va de año, su revalorización positiva es del 2,53 %.

La sesión ha estado marcada por las caídas del sector bancario, con el BBVA a la cabeza después de presentar hoy sus resultados, un récord de ganancias de 10.511 millones de euros en 2025, un 4,5 % más que el año anterior.

Entre los grandes valores del IBEX 35, la petrolera Repsol bajó el 2,15 %; y Telefónica, el 0,85 %, mientras que el grupo textil Inditex subió un 0,18 %; y la eléctrica Iberdrola avanzó el 0,08 %.