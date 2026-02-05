La ciudad colombiana de Barranquilla gana premio internacional sobre desarrollo sostenible

"Fuimos reconocidos con el Dubai International Best Practices Award for Sustainable Development, gestionado junto a ONU-Hábitat, en la categoría de Regeneración Urbana, gracias a dos joyas que hoy nos representan: el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín y las playas de Puerto Mocho", detalló Char en sus redes sociales.

El alcalde anotó que Barranquilla compitió con proyectos de Portugal, Singapur, Tailandia y hoy se posiciona a nivel internacional como "una ciudad sostenible que avanza en la recuperación de su río, su ciénaga y su mar, mientras mejora la calidad de vida de su gente".

El Ecoparque Ciénaga de Mallorquín es un sitio turístico y educativo que funciona como un espacio que contribuye a concienciar sobre el cuidado ambiental y la democratización del conocimiento sobre las prácticas que pueden llevarse a cabo para garantizar su equilibrio.

Entre tanto, en las playas de Puerto Mocho los visitantes disfrutan en un solo lugar el mar Caribe, el río Magdalena y la Ciénaga de Mallorquín.

Para la alcaldía de Barranquilla este "es un tesoro natural en el que coexisten la flora y la fauna y que renace para consolidarse como polo de desarrollo turístico y de transformación social".

El Premio Internacional de Dubái a las Mejores Prácticas, apoyado y gestionado entre el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos y la municipalidad de Dubái, se creó en 1995 para reconocer iniciativas que hayan tenido un impacto positivo en la mejora del entorno vital.

Esta iniciativa ha recopilado y difundido más de 5.000 propuestas que documentan diversas formas de resolver problemas económicos, sociales y ambientales de más de 150 países a través de la base de datos de mejores prácticas de ONU Hábitat.

El premio reconoce las mejores prácticas internacionales que demuestran contribuciones valiosas al desarrollo urbano sostenible como resultado de asociaciones efectivas entre los sectores público, privado y cívico.