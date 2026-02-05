La educación protege más en la India contra la mortalidad prematura que la riqueza

El estudio ha sido elaborado por investigadores del Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados (IIASA) a partir de datos de la Encuesta de Desarrollo Humano de la India, con la que se monitoreó entre 2004 y 2012 a más de 115.000 personas.

Aunque el estudio se basa en datos concretos de la India, los expertos aseguran que los resultados son extrapolables a "otros países de ingresos bajos y medios que enfrentan desigualdades socioeconómicas similares", según explica a EFE uno de los autores, Moradhvaj Dhakad.

"Muchos de estos países experimentan una carga creciente de enfermedades no transmisibles que, junto a una mortalidad adulta persistente, hace que el papel de la educación sea particularmente importante en estos entornos", señala Dhakad.

El estudio muestra que tanto el nivel educativo como los recursos económicos en países emergentes reducen de forma significativa el riesgo de morir en la mediana edad, en hombres y mujeres, pero un análisis más detallado asocia la educación con una caída mayor de la mortalidad que la riqueza del hogar.

Según los investigadores, esto se debe a que la educación mejora las habilidades cognitivas, la capacidad de resolver problemas y la eficacia del aprendizaje, lo que refuerza la sensación de control y reduce el riesgo de ansiedad, depresión, aislamiento social y estrés.

Además, las personas con mayor nivel educativo son menos propensas a adoptar conductas de riesgo como fumar o beber, suelen mantener una dieta más saludable, hacen más ejercicio físico y tienen mayor capacidad para reconocer síntomas de mala salud, buscar atención médica adecuada y vivir y trabajar en entornos más saludables.

A diferencia de muchos países occidentales, donde la relación entre el estatus socioeconómico y la salud es "inequívoca", los resultados del estudio sugieren que en la India y en otros países de ingresos bajos y medios, pertenecer a una familia adinerada "puede tener efectos adversos sobre la salud".

"Las enfermedades cardiovasculares y sus principales factores de riesgo —como la diabetes, la obesidad o la hipertensión— son desproporcionadamente prevalentes entre los grupos socioeconómicos más altos de la India", indica el informe.

Esto se explica, en parte, porque las personas con mayores ingresos tienen más probabilidades de desempeñar trabajos no manuales que implican menor actividad física, así como de consumir más alimentos de los necesarios, lo que incrementa el riesgo de obesidad, diabetes y enfermedades cardíacas.

Los autores del estudio destacan también el papel fundamental de la vida comunitaria, y aseguran que los adultos que viven en comunidades con niveles educativos más altos "tienden a tener menores riesgos de mortalidad".

Por el contrario, una mayor riqueza comunitaria no muestra una relación protectora consistente con la mortalidad entre los adultos en edad laboral y, en algunos casos, especialmente entre los hombres, se asocia con mayores riesgos de mortalidad.

"La educación configura los entornos sociales y conductuales de manera que influyen en la salud más allá de las circunstancias individuales", resume el investigador Erich Striessnig.

Con todo, los investigadores sugieren que "es poco probable" que las reducciones sostenidas de mortalidad prematura en la India se logren únicamente mediante el crecimiento de los ingresos y pidieron para ellos "inversiones a largo plazo en educación".

"Ampliar el acceso a una educación de calidad a lo largo de la vida, en particular para las mujeres y los grupos desfavorecidos, puede generar amplios beneficios para la salud, salvando vidas hoy y construyendo una sociedad más resiliente y productiva para las generaciones futuras".