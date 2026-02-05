La Feria de Arte de la India abre en Nueva Delhi reivindicando el talento del sur de Asia

"Este año marca un paso importante en la construcción de nuevos puentes para el arte del sur de Asia, llevando su talento al mundo", declaró en un comunicado la directora de la feria, Jaya Asokan.

"Estamos encantados de revelar un programa destinado a dar vida a la ciudad y a la región, reuniendo a líderes institucionales, pioneros de la industria, mecenas, escritores y artistas en cada etapa de sus trayectorias", añadió.

La IAF mostrará obras de galerías internacionales y de los artistas indios más importantes de la escena contemporánea durante los próximos tres días, con un protagonismo especial de mujeres creadoras de talla mundial como Bharti Kher, Dayanita Singh y Shilpa Gupta.

La feria ha puesto este año un énfasis especial en el 'arte vivo' y la performance, materializado en una colaboración inédita con el colectivo HH Art Spaces y Soho House protagonizada por artistas multidisciplinares como la bailarina Yuko Kaseki, el compositor Uriel Barthélémi y la artista sonora Suman Sridhar.

A esta apuesta se suma la presencia de la pionera mundial de la performance Marina Abramović, que presenta una obra de su serie de video-retratos, y la del activista y artista conceptual chino Ai Weiwei, protagonista de su primera exposición individual en la India.

Paralelamente a la feria, se ha organizado un período de charlas ofrecidas por artistas, diseñadores, directores de museos, patrocinadores y especialistas del mercado del arte.

La programación no se limita unicamente a su sede central, el recinto de exhibiciones NSIC, sino que se extiende por toda la ciudad con proyectos escultóricos al aire libre y exposiciones paralelas en sedes destacadas como el Museo de Arte Kiran Nadar (KNMA) y la Galería Nacional de Arte Moderno.

Esta edición reivindica la hegemonía del talento local cediendo el protagonismo a las grandes firmas indias como Nature Morte, Vadehra Art Gallery, Chemould Prescott Road y Experimenter , que lideran la feria acompañadas por una selecta presencia internacional que incluye a gigantes como David Zwirner, Galleria Continua, neugerriemschneider, Aicon o Carpenters Workshop Gallery.