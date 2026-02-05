La Flotilla Global Sumud anuncia una nueva misión hacia Gaza a finales de marzo

La nueva flotilla arrancará su viaje desde Barcelona el día 29 de marzo, antes de ampliarse en otros puertos del mar Mediterráneo de manera gradual, algo que se verá combinado con un convoy por tierra, todo ello con el objetivo de crear un corredor humanitario con Gaza.

"Hoy, la Flotilla Global Sumud anunció la mayor intervención humanitaria coordinada para Palestina de la historia", señaló la GSF a través de su cuenta de la red social X, después de que se hiciera el anuncio en una rueda de prensa en la sede de la Fundación Nelson Mandela, en Johannesburgo (norte).

Así, el 29 de marzo "una flotilla marítima unificada y un convoy humanitario terrestre" partirán de manera simultánea, movilizando a miles de personas originarias de más de 100 países, en "una respuesta coordinada y no violenta al genocidio, el asedio, la hambruna masiva y la destrucción de la vida civil en Gaza".

"Este es el enemigo al que nos enfrentamos. No es una persona. Es una forma de vida que determina el futuro de otras naciones", afirmó Saif Abukeshek, del Comité Directivo de la GSF.

La misión del próximo marzo incluiría más de mil doctores, enfermeras y trabajadores sanitarios, además de educadores, ingenieros, equipos de reconstrucción e investigadores de crímenes de guerra y "ecocidio", detallaron los organizadores, entre los que se encontraba este jueves en Johannesburgo Mandla Mandela, nieto del fallecido expresidente sudafricano Nelson Mandela.

La GSF ya anunció el pasado diciembre en un comunicado su intención de lanzar una nueva misión en la primavera de 2026 y señaló que esta tendría 100 barcos de ayuda humanitaria y más de 3.000 participantes procedentes de más de cien países.

Entonces, la Flotilla estimó en más del doble la capacidad de esta nueva misión comparada con la de 2025 y destacó que su objetivo no sería solo la "simple entrega de ayuda humanitaria", sino también una "presencia civil sostenida y especializada" en los territorios palestinos para reconstruir "la infraestructura civil básica destruida por dos años de genocidio".

La Flotilla Global Sumud inició su primera travesía con 20 embarcaciones desde Barcelona el pasado 1 de septiembre a Gaza para transportar ayuda humanitaria y desafiar el bloqueo israelí en el enclave palestino.

Israel interceptó, entre el 2 y el 3 de este octubre, más de cuarenta barcos y detuvo a un total de 473 tripulantes que fueron trasladados a la prisión de Saharonim, en el desierto del Neguev, sur de Israel, algo que los activistas denunciaron como una "detención ilegal".

Una semana más tarde, Israel confiscó los nueve barcos -un buque y ocho veleros- que conformaban una segunda flotilla, la conocida como Libertad-Thousand Madleens, y arrestó a alrededor de 145 activistas que se encontraban a bordo.

Los activistas detenidos fueron deportados a sus países de origen a lo largo de las semanas que siguieron a su arresto por parte de la Marina israelí.