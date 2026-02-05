La inversión china en el extranjero marca máximos desde 2018, según un informe

La cifra, aunque todavía muy por debajo de los 287.000 millones de dólares que todavía ostentan el récord desde 2016, estuvo apuntalada por las inversiones en proyectos de nueva cuña en sectores como minería, centros de datos o energía, los cuales sumaron unos 100.000 millones a lo largo del pasado ejercicio.

El dossier también apunta a unos 73.000 millones de dólares -el máximo desde 2019- en inversiones completadas, las cuales reflejan tanto el desfase entre el anuncio y la ejecución como los proyectos que fueron cancelados.

Si bien la inversión china en fábricas en el extranjero "sigue siendo elevada en comparación con los niveles anteriores a la pandemia", su tendencia es a la baja, algo que contrasta con un récord en exportaciones.

"Puede que las empresas chinas estén localizando parte de su producción a través de inversión directa en el extranjero, pero la estrategia de China para la globalización sigue teniendo a las exportaciones como protagonista", apunta Rhodium a ese respecto.

"Las empresas chinas han construido capacidad de producción a nivel nacional a un ritmo mucho más rápido que fuera de China desde la pandemia", agrega el informe, que apunta que el norte de África es la única región mundial donde China invirtió más en nuevas fábricas en 2025, lo cual supondrá "una decepción" para los países que esperaban revitalizar su industria con la llegada de capital chino.

En 2025, Asia fue el principal destino de inversión para China, aunque otros mercados como Latinoamérica también se mostraron fuertes gracias a proyectos mineros o de infraestructura. Por contra, la suma de Norteamérica, Europa y Oceanía ha pasado de aglutinar un 70 % del total en 2016 a atraer conjuntamente menos de un 20 %.

La bajada con respecto a 2024 es "particularmente considerable" en Europa central y oriental, añade Rhodium, que atribuye parcialmente la ralentización de este tipo de inversiones a la renuencia de Pekín a permitir que sus tecnologías de desarrollo nacional caigan en manos de otras naciones.

El informe también destaca las tendencias del sector automotriz, que sigue aglutinando un 13 % de la inversión pero que aportó su menor cuota desde 2020 ante la ralentización en las cadenas de valor de manufactura de vehículos eléctricos, lo cual contrasta con el interés por explotaciones de hierro, litio u oro y por proyectos de energía, tanto en combustibles fósiles como en renovables.

Asimismo, el estudio apunta al crecimiento de servicios digitales, el segundo mayor de la serie histórica gracias al 'boom' de los centros de datos en el sudeste asiático, y al de bienes de consumo, con las adquisiciones de marcas europeas con solera y de cadenas minoristas como principal exponente.

La estimación de Rhodium contrasta con las cifras oficiales chinas, que apuntaron a una inversión exterior de unos 174.400 millones de dólares en 2025, un 7,1 % más que el año anterior, una brecha que la consultora atribuye a las empresas que retienen dólares en sus filiales extranjeras en lugar de traerlos de vuelta al país y convertirlos en activos denominados en yuanes.