La Unión Africana condena el "atroz" ataque en Nigeria que causó al menos 175 muertos

Ali Youssouf "condena con la mayor firmeza este acto atroz y bárbaro, que constituye una grave violación de los derechos humanos y un atentado inaceptable contra la paz y la seguridad", indica un comunicado de la UA publicado en su cuenta de la red social Facebook.

El jefe de la Comisión (secretariado), que cifró los muertos en "al menos 162", pese a que el Gobierno nigeriano no ha facilitado cifras oficiales, remarcó "la firme política de la Unión Africana de tolerancia cero frente al terrorismo y el extremismo violento en todas sus formas y manifestaciones".

La noticia del ataque, atribuido al grupo yihadista nigeriano Boko Haram por parte del Gobierno de Nigeria, fue recibida en la Unión Africana con "profunda conmoción y pesar", motivo por el que expresó sus "sinceras condolencias" a las familias de las víctimas.

"La Unión Africana reitera su firme compromiso de seguir apoyando al pueblo y al Gobierno de la República Federal de Nigeria en sus esfuerzos por consolidar la paz, la seguridad y la estabilidad en todo el país", añadió la institución.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Como respuesta a la masacre, las autoridades nigerianas ordenaron el despliegue de un batallón del Ejército en Kwara, que encabezará la "Operación Escudo de la Sabana" para "frenar a los terroristas bárbaros y proteger a las comunidades indefensas".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En Nigeria suele actuar Boko Haram y, desde 2016, su escisión Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP).

Boko Haram y el ISWAP han matado a más de 35.000 personas -muchas de ellas musulmanas- y han causado unos 2,7 millones de desplazados, sobre todo dentro de Nigeria, pero también en países vecinos como Camerún, Chad y Níger, según datos gubernamentales y de la ONU.