La vivienda se encareció en España un 9,5 % en 2025 y registró un nuevo récord

Asimismo, la compraventa de viviendas creció un 10,7 % en España en 2025 y alcanzó las 705.000 operaciones, su máximo desde 2008, justo antes de la burbuja inmobiliaria -que provocó la crisis económica posterior que afectó agudamente a España-.

De estas operaciones, 556.091 correspondieron a vivienda usada, una cifra anual no vista desde 2006, y 149.266 operaciones (+13,3 %) de vivienda nueva, según los datos publicados este jueves por el Colegio de Registradores.

Asimismo, de esas 705.000 operaciones, el 13,8 % las realizaron los extranjeros, también niveles récord en términos anuales y unas 24.200 compraventas solo en el cuarto trimestre, un 13,5 % del total.

Más de la mitad de esas compraventas, el 57,3 %, las hicieron ciudadanos de la Unión Europea (UE), y otro 18 %, ciudadanos de otros países europeos.

En una rueda de prensa, el vicedecano del Colegio, Alfredo Delgado, señaló que el mercado inmobiliario español sigue "fuerte y dinámico", aunque en los dos últimos trimestres el crecimiento se ha suavizado.

Volviendo a los precios, el incremento del precio medio de la vivienda (un 9,5 % en 2025 y un 2,2 % en el último trimestre, hasta los citados 2.354 euros por metro cuadrado), refleja la escasez de la oferta, sobre todo de vivienda de nueva construcción, recordó Delgado.

En vivienda usada, el precio medio se situó en 2.317 euros por metro cuadrado, un 1,8 % más, en tanto que en vivienda nueva el metro cuadrado alcanzó los 2.500 euros y se encareció un 3,7 %.

Las comunidades autónomas con los precios más elevados por metro cuadrado fueron Madrid, con 4.241 euros; las Islas Baleares (Mediterráneo), con 4.101 euros; el País Vasco (norte), con 3.489 euros, y Cataluña (noreste), con 2.779 euros.

El número de hipotecas sobre vivienda constituidas en el cuarto trimestre se ha situado en 132.385, con un incremento trimestral del 7,2 %.

En términos anuales se han contabilizado 498.500 hipotecas, un 14,5 % más que en el año 2024.