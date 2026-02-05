Lagarde dice que la depreciación del dólar no es nueva y está en el análisis del BCE

El Consejo de Gobierno discutió el tipo de cambio del euro porque, aunque no tiene un objetivo de tipo de cambio concreto, sabe que "es importante para el crecimiento y la inflación", añadió Lagarde.

El euro se acercó la semana pasada a 1,21 dólares y por ello ha surgido el temor a que esta apreciación pueda reducir la inflación de los países del euro e, incluso, llevar al BCE a decidir bajar los tipos de interés.

Pero Lagarde hizo hincapié en que esta apreciación no ha modificado el análisis que el BCE hace de la situación económica de la zona del euro y por ello no hay motivo para modificar los tipos de interés, que "están en un buen lugar".

Lagarde explicó que el Consejo de Gobierno decidió por unanimidad mantener los tipos de interés a los depósitos bancarios en la zona del euro en el 2 % debido a que la inflación de la eurozona está contenida y "la economía sigue mostrando capacidad de resistencia en un entorno mundial difícil" .

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La presidenta del BCE consideró que "los riesgos para la inflación están equilibrados" y "no hay nada que cambie el análisis básico" que la entidad ha realizado hasta ahora respecto a la evolución de los precios, que se estabilizarán a medio plazo en el objetivo del 2 %.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El BCE consideró que la inflación se situará en 2026 y 2027 por debajo del objetivo del 2 % pero que en 2028 llegará al 2 %, según las proyecciones macroeconómicas publicadas en diciembre.

Asimismo, Lagarde dio la bienvenida este jueves a la reciente nominación de Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal estadounidense (Fed) en sustitución de Jerome Powell.

El dólar remontó tras la nominación de Warsh porque se espera que adopte un enfoque cauteloso respecto a la inflación.

Las presiones del presidente estadounidense, Donald Trump, a Powell y el temor a que la Fed no vaya a poder ser independiente han debilitado al dólar desde el año pasado.

Pese a que el BCE mantiene su análisis económico, Lagarde reconoció que "las perspectivas son aún inciertas, debido especialmente a la actual incertidumbre referida a las políticas comerciales globales y a las tensiones geopolíticas".