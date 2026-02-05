Las acciones de Alphabet, empresa matriz de Google, caen un 3 % tras presentar resultados

Diez minutos después de la apertura de la Bolsa de Nueva York, las acciones de Alphabet bajaban un 3,01 %.
El miércoles, tras el cierre del mercado, Alphabet informó de unos ingresos de 113.830 millones de dólares en el cuarto trimestre, por encima de la estimación de 111.430 millones de dólares de los analistas encuestados por LSEG.
La facturación acumulada de la tecnológica estadounidense marcó un récord de 402.836 millones de dólares, un 15 % más interanual, cifra en la cual unos 60.000 millones correspondieron a los ingresos por publicidad y suscripciones de YouTube, según un comunicado.
"Nuestras inversiones e infraestructura de IA están impulsando los ingresos y el crecimiento en todas partes", dijo el máximo ejecutivo, Sundar Pichai, que anunció un mayor gasto de capital en 2026 para "cumplir con la demanda de los clientes y capitalizar las crecientes oportunidades".
Los analistas de Deutsche Bank indicaron en una nota el jueves que Alphabet ha "sorprendido al mundo" con su enorme plan de gasto de capital.
"Con el sector tecnológico en un estado de constante cambio, no está claro si esto es algo bueno o malo", escribieron, según recoge hoy CNBC.