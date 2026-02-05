Las autoridades de Túnez detienen a un diputado crítico con el Gobierno de Kais Said

Tras el arresto, sobre el que se desconocen detalles, el presidente de la Comisión de Derechos y Libertades del Parlamento, Thabet el Abed, señaló que "todo enjuiciamiento o detención relacionado con la libertad de expresión, por muy cuestionable que fuera, debe estar en el marco de la ley, respetando la presunción de inocencia y el derecho a la defensa".

Agregó que la libertad de expresión y las garantías jurídicas "no están vinculadas a las personas ni a sus posiciones, sino que constituyen derechos constitucionales fundamentales" de cualquier ciudadano.

Abed destacó que la comisión que preside continuará supervisando y vigilando "el respeto a los derechos y libertades", al margen de "cualquier alineación política o instrumentalización".

En opinión de los compañeros de escaño de Ahmed, la detención constituye una "violación de los arreglos legales", por lo que exigieron su liberación y pidieron a las autoridades judiciales que se manifiesten sobre el procedimiento y los motivos reales del arresto.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, el activista Sami Handous dijo, a través de Facebook, que Saidani "podría ser procesado por algunas de sus declaraciones en el pasado" o por sus críticas a Said, acentuadas en las últimas semanas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Saidani fue elegido como diputado en 2022, en unas elecciones parlamentarias con muy baja participación, después de que Said -en el poder desde 2019- disolviera el Parlamento en 2021.

Entonces, Said, mediante un golpe de mano, se arrogó plenos poderes para "rectificar" el curso de la transición democrática, y destituyó también al Ejecutivo e implantó un nuevo proyecto político que modificó la Constitución hacia un sistema ultrapresidencialista.

Desde la llegada de Said a la presidencia, varios políticos opositores, activistas, jueces o empresarios críticos con las políticas del Gobierno, entre otros, fueron detenidos por supuestos delitos relacionados con ataques diversos al sistema.