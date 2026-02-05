Llega a Kiev para reunirse con Zelenski el primer ministro polaco, Donald Tusk

"Una visita importante de un amigo de verdad", dijo el ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, en su cuenta de X a la llegada de Tusk, que ha sido confirmada también por la oficina del propio primer ministro polaco.

El jefe de la diplomacia ucraniana agregó que Polonia es "un líder en el apoyo a Ucrania" y destacó la ayuda prestada por Polonia este año para paliar las consecuencias de una campaña de ataques rusos a la infraestructura energética ucraniana que ha dejado sin luz, calefacción y agua corriente durante días a millones de personas en Kiev y otras ciudades ucranianas.

Sibiga afirmó que la visita tendrá un gran impacto y adelantó que será recibido por el presidente Zelenski.

Además de con una campaña rusa de ataques masivos a la energía ucraniana lanzada durante el período invernal más duro que Ucrania ha vivido en lustros, la visita de Tusk coincide con la ronda de contactos trilaterales para poner fin a la guerra que ucranianos, rusos y estadounidenses mantienen esta semana en los Emiratos Árabes Unidos.

