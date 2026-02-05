Los despidos en EEUU tuvieron cifras récord en un mes de enero desde 2009, según informe

Este enero, los recortes alcanzaron los 108.435 despidos, un incremento del 118 % -más del doble- respecto a enero de 2025 y del 205 % respecto al mes pasado, además de convertirse en la cifra más elevada desde 2009, señala un informe de la firma Challenger, Gray & Christmas, publicado en su página web.

Los más de 108.000 recortes son la segunda mayor cifra de despidos en el mercado laboral en enero de Estados Unidos (EE. UU.) desde enero de 2009, cuando superaron los más de 240.000 recortes.

Las empresas tecnológicas también anunciaron grandes recortes: 22.291 despidos, de los cuales unos 16.000 provenían de Amazon, que está reestructurando sus capas de dirección.

En el sector del transporte se anunciaron más de 30.000 despidos, mayoritariamente de la compañía UPS, que rompió lazos con Amazon.

Del total de despidos de enero, la inteligencia artificial (IA) se citó como la razón principal en el 7 % de los recortes, lo que representó 7.624 trabajos.

Desde 2023, momento en el que la firma Challenger empezó a registrar los despidos referenciados a la IA, se han contabilizado casi 80.000 despidos por el auge de la IA en el mercado laboral estadounidense.

Este es el tercer pico de despidos en Estados Unidos en los últimos 36 meses, según el informe.

"Por lo general, vemos un gran número de despidos en el primer trimestre, pero esta es una cifra muy alta para enero. Significa que la mayoría de estos planes se trazaron a finales de 2025, lo que indica que los empleadores no son muy optimistas sobre el panorama para 2026", aseguró Andy Challenger, director de ingresos de Challenger, Gray & Christmas.