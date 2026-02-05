Los progresistas pierden carteras de peso en futuro gobierno de Países Bajos

En el reparto general, D66 contará con siete carteras ministeriales, el liberal de derechas VVD con seis y el democristiano CDA con cinco y habrá además diez secretarios de Estado: tres por cada partido y uno independiente.

Según el pacto, D66 se hará cargo del Ministerio de Asuntos Generales -que corresponderá a Jetten como primer ministro- así como el de Asuntos Sociales y Empleo; Educación, Cultura y Ciencia; Comercio Exterior y Cooperación al Desarrollo; Vivienda y Ordenación del Territorio; Agricultura, Pesca, Seguridad Alimentaria y Naturaleza; y Crecimiento Verde.

Mientras que el VVD, el segundo socio en número de escaños, controlará carteras clave como Justicia y Seguridad; Defensa; Finanzas; Infraestructura y Gestión del Agua; Sanidad, Bienestar y Deporte; y Trabajo y Participación.

Los liberales de derechas ya han hecho públicos los nombres de sus futuros ministros: la líder del VVD, Dilan Yesilgoz, será ministra de Defensa; mientras que el liberal David van Weel, actual ministro de Exteriores, se hará cargo de Justicia y Seguridad; y el actual de Finanzas, Eelco Heinen, continuará en el mismo cargo.

“Mi corazón está en la seguridad. Si miras dónde están ahora las grandes inversiones y dónde hay mucho trabajo por hacer, es en la seguridad internacional”, señaló Yesilgoz. Ruben Brekelmans, ahora ministro de Defensa, sustituirá a Yesilgöz como líder del grupo parlamentario.

En manos del democristiano CDA -el socio más pequeño de los tres- quedarán los ministerios de Exteriores; de Asilo y Migración; Interior y Relaciones del Reino; Asuntos Económicos y Clima; y Atención de Larga Duración y Juventud y Deporte.

Los líderes de los tres partidos tuvieron en cuenta, durante el reparto, los ministerios en los que quieren impulsar reformas de calado.

“Estoy muy satisfecho de ver que los tres partidos pueden asumir una serie de temas que encajan claramente con su perfil, pero también de que hayamos distribuido las grandes tareas y ambiciones para que todos puedan ponerse a trabajar”, declaró Jetten tras el anuncio.

El nuevo gabinete, que gobernará en minoría con solo 66 de los 150 escaños del Parlamento, está previsto que se presente oficialmente el 23 de febrero, mientras que el resto de nombres de ministros y secretarios de Estado se dará a conocer más adelante.

Como ya ocurrió con el anterior Ejecutivo, algunos ministros no contarán con un ministerio propio, con lo que Asilo y Migración, Vivienda y Ordenación del Territorio, y Clima y Crecimiento Verde quedarán integrados en otros departamentos, aunque con presupuesto propio.

“Apostamos por un Estado ágil y reducido; eso implica que no vamos a crear nuevos ministerios”, afirmó el futuro primer ministro.

Entre las novedades está la creación del cargo de ministro de Trabajo y Participación, dependiente de Asuntos Sociales y Empleo, y la atribución al secretario de Estado de Asuntos Económicos de las competencias sobre Economía Digital y Soberanía Digital, una decisión que Jetten celebró al subrayar que “por primera vez habrá alguien en el gabinete que tenga todos los asuntos digitales bajo una sola responsabilidad”.

El líder del CDA, Henri Bontenbal, no ocupará un cargo en el nuevo gabinete y seguirá como jefe del grupo parlamentario.