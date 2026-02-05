María Corina Machado dialoga en EEUU con canciller argentino sobre situación en Venezuela

"Maria Corina Machado sostuvo un encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Pablo Quirno, y el embajador de ese país en (Washington) DC, Alex Oxenford, para abordar la situación de Venezuela y la oportunidad que ofrece una transición a la democracia en la garantía de seguridad y estabilidad en la región", anunció a través de X la vocería oficial de Machado y Edmundo González Urrutia.

La publicación añadió que "Machado aprovechó para reiterar su agradecimiento por el apoyo a la causa democrática venezolana del presidente Javier Milei", quien se ha manifestado en numerosas ocasiones a favor de la oposición al Gobierno chavista.

La líder opositora agradeció además a Argentina por haber asilado en su embajada en Caracas a un grupo de opositores durante más de un año.

Además, reiteró junto a Quirno "la exigencia de la liberación de todos los presos políticos, venezolanos y extranjeros, que permanecen secuestrados en Venezuela".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Este último reclamo sigue al anuncio esta semana de la liberación de dos argentinos que se encontraban detenidos en Venezuela, donde permanecen aún encarcelados otros dos ciudadanos del país suramericano: el gendarme Nahuel Gallo y el abogado Germán Giuliani.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El anuncio de hoy del encuentro en Estados Unidos coincide con la publicación de una entrevista de Machado en el medio digital Politico en la que manifestó que cree que podría haber elecciones democráticas en Venezuela en menos de un año, aunque todavía no lo ha hablado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Creemos que un proceso de transición real con votación manual… todo el proceso podría completarse en nueve o diez meses. Pero, bueno, eso depende de cuándo se empiece", declaró Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025 y exiliada en Estados Unidos.

Desde la captura de Nicolás Maduro en el ataque estadounidense en Venezuela el pasado 3 de enero, la Administración de Donald Trump ha establecido relaciones con el Gobierno de la presidenta encargada venezolana, la chavista Delcy Rodríguez, y asegura que está bajo su tutela.

Ese mismo día, Milei celebró la captura de Maduro se mostró inicialmente en favor de que Edmundo González Urrutia asumiera la Presidencia, aunque luego modificó su discurso y se limitó a ofrecer la ayuda de Argentina "en la transición a una Venezuela libre, democrática y próspera".