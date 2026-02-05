Merz insta de nuevo a Irán a entablar conversaciones y a dejar de desestabilizar la región

"Desde aquí quiero hacer un nuevo llamamiento a los dirigentes iraníes a entablar ahora de verdad conversaciones, poner fin a las agresiones, suspender el programa nuclear, tal y como está acordado a nivel internacional, y, sobre todo, eximir a países como Catar, Jordania e Israel de nuevas amenazas militares", dijo Merz en declaraciones a la prensa alemana.

Expresó su esperanza de que en los próximos días sea posible lograrlo también con la participación de los enviados estadounidenses para estas conversaciones y aseguró que, por su parte, contribuirá en todo lo posible a la desescalada y a colaborar con estos y otros países para lograr la estabilidad en la región.

En este sentido, señaló que la del Golfo es una región que busca una y otra vez la estabilidad política y destacó que el emir de Catar desempeña un papel muy importante en este sentido, al tiempo que aseguró que en todas sus conversaciones del miércoles y del jueves tanto en este país como en Arabia Saudí, "se ha expresado una gran preocupación por una nueva escalada del conflicto con Irán".

Preguntado por un mensaje este jueves en la red social X del ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, en el que aludía a la "ingenuidad política y el carácter desagradable de Merz", después de que éste afirmase que Alemania aumentará la presión sobre Irán y participará en conversaciones para acabar con el programa nuclear del país persa, el jefe del Gobierno alemán dijo que "es una clara muestra de gran nerviosismo e inseguridad".

Reiteró que "la preocupación por una escalada militar en la región es grande" y que por ello "las conversaciones se intensificarán en las próximas horas".

Recordó que Alemania, junto con Reino Unido y Francia en el llamado formato E3, fueron los encargados por Naciones Unidas de restablecer el régimen de sanciones contra Teherán el pasado verano.

"Queremos contribuir a que Irán deje de ser una fuerza desestabilizadora en la región, y ese es el deseo que también he encontrado en mis conversaciones, tanto con mis interlocutores de ayer como, especialmente, con los de hoy", aseguró.

El ministro iraní de Exteriores había afirmado precisamente en su mensaje que el E3 impulsó la reimposición de sanciones de la ONU contra Teherán por “insistencia de Merz”, lo que “puso fin al papel” de los europeos en las negociaciones nucleares y ahora el canciller "está suplicando que se le permita volver a participar en las mismas negociaciones”.

El canciller señaló, además, que el emir de Catar y él coinciden en que los conflictos como el de la región o la guerra en Ucrania afectan a todos, también a Alemania.

"Por eso es importante que, además de la buena cooperación económica, busquemos también una intensa cooperación política, para que juntos podamos ocuparnos de los conflictos en este mundo se contengan y, en la medida de lo posible, se les ponga fin", declaró.