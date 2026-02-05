México refuerza acciones para erradicar y frenar gusano barrenador en el noreste del país

Según informó la Sader en un comunicado, esta estrategia ha alcanzado resultados positivos que confirman su eficacia y detalló que durante enero el personal técnico del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) recorrió más de 1,600 rutas sanitarias, inspeccionó más de 80,000 animales y aplicó tratamientos preventivos en las zonas afectadas.

De acuerdo con las autoridades estas acciones permitieron reducir significativamente el número de casos activos de esta plaga, al tiempo que señaló que se liberaron más de 261 millones de moscas estériles en la región en este mismo periodo.

Como resultado de estas medidas, en Tamaulipas los casos activos de gusano barrenador bajaron de 16 a ocho; en San Luis Potosí, de nueve a cuatro; y en el norte de Veracruz, de 30 a 28.

Según datos de Senasica , a nivel nacional, se han registrado más de 15.000 casos acumulados de la plaga desde noviembre de 2024, de los cuales 718 permanecen activos.

El parásito, que se consideraba erradicado del país desde 1991, reapareció en México en noviembre de 2024, lo que activó un operativo sanitario de emergencia para evitar su rápida dispersión a nuevas regiones.

La Sader instaló puntos de inspección sanitaria itinerantes, en coordinación con autoridades estatales y productores locales, para evitar la dispersión del GBG a otras regiones.

En paralelo, las autoridades mencionaron que se capacitó a más de 5.000 productores e impulsó canales de reporte para fomentar la notificación oportuna de posibles casos.

Las autoridades enfatizaron que el gusano barrenador del ganado es curable y no requiere sacrificar animales ni establecer cuarentenas y destacaron que la detección y atención tempranas son clave para controlar la plaga antes de que cause daños mayores.

Además, sostuvieron que las acciones conjuntas han logrado frenar la propagación del GBG y avanzar hacia su control en la región noreste de México.

El operativo especial de control sanitario se mantendrá hasta erradicar definitivamente el gusano barrenador en Tamaulipas y la Huasteca potosina, y contenerlo en las regiones norte y centro de Veracruz, según Sader.

“La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural refrenda su compromiso de proteger la sanidad animal, el patrimonio de los productores y la seguridad alimentaria del país, de ahí que continuará con la implementación sostenida de acciones extraordinarias para avanzar en el control y erradicación del gusano barrenador”, concluyó en su nota.