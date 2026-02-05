Mick Herron: "En un mundo cada vez más inestable me alejo de los acontecimientos actuales"

El creador de la celebrada serie 'Caballos lentos', feliz de regresar a Barcelona para el festival literario BCNegra, argumentó que en un mundo "cada vez más inestable por las personas que mandan, mis personajes y yo mismo como escritor no podemos hacer gran cosa".

"Tampoco estoy seguro de que los lectores quieran leer mucho sobre este tema, con lo que me alejo de los acontecimientos actuales y escondo la cabeza bajo el ala", dijo en la rueda de prensa con motivo de la entrega del premio.

Ello no impide que tenga opinión sobre lo que ocurre en Oriente Medio o en Ucrania aunque, a diferencia de otros novelistas, a los que admira "profundamente" por "tener una gran comprensión de la realidad", no apuesta por este tipo de obras, pese a que el factor humano en las suyas siempre está presente.

El padre del famoso anthéroe Jackson Lamb, al que en la serie televisiva 'Slow Horses' da vida Gary Oldman, no obvia que cada vez habrá más escritores de novelas de espionaje que se centren en la tecnología, pero "las obras más interesantes las escribirán las personas a las que les interesa el factor humano".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A su juicio, independientemente de donde llegue la Inteligencia Artificial (IA), "lo importante es la humanidad y cómo nosotros respondemos a estas cosas".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Solo puedo escribir sobre las cuestiones que más me entusiasman y eso son las personas, muchas veces marginalizadas", personajes que "cometen errores (...), quizá porque yo tengo maña en cometer errores y soy de los que creo que se debe escribir sobre lo que se conoce", afirmó.

"Es verdad -precisó- que escribo sobre política, pero en el sentido de cómo afecta a las personas, me interesa tratar sobre la burocracia, el gobierno y, sobre todo, de quienes hacen un mal uso de estas herramientas".

Por otra parte, consideró que abordar en sus obras la pérdida de peso de instituciones como las agencias de espionaje puede generar en los lectores "muchas emociones" porque muestra "cómo la gente se aferra al poder".

Sin ganas de cambiar de género literario, tras el éxito de 'Slow Horses', también habló de la adaptación audiovisual de 'Down Cementery Road', protagonizada por Emma Thompson, a partir de la primera novela que escribió, publicada en 2003.

"Siento como si de alguna manera mi pasado volviera a la vida, aunque la serie sea diferente al libro porque se ubica en el presente y cuando yo escribí la novela no había personajes con teléfono móvil", apuntó.