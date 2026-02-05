Milei celebra acuerdo comercial y de inversiones con EEUU e insta al Congreso a aprobarlo

En un comunicado Milei consideró que el acuerdo "consolida una relación estratégica entre ambos países basada en la apertura económica, en reglas claras para el intercambio internacional, y en una mirada moderna de la complementariedad comercial".

Además, explicó que el pacto "tiene como objetivo reducir barreras arancelarias y no arancelarias, facilitar el comercio de bienes y servicios, modernizar los procedimientos aduaneros y promover la inversión en sectores estratégicos como la energía, los minerales críticos, la infraestructura y la tecnología".

"Este entendimiento reafirma la decisión del Gobierno Nacional de integrar a la Argentina al mundo, dejar atrás décadas de aislamiento y avanzar hacia una economía abierta, competitiva y previsible, que premie la inversión, el trabajo y la innovación", añadió el texto, que describió además la firma del acuerdo como "un pilar más que permite que hoy la Argentina vuelva a ser parte del mundo occidental".

Por otra parte, el comunicado señaló que Argentina "se encuentra ante una situación única en su historia para recuperar el liderazgo global, tanto político como económico, y demostrar que tiene todo para recuperar su grandeza de antaño".

El mandatario anunció además que el acuerdo será remitido al Congreso para su tratamiento, conforme a lo establecido por la Constitución Nacional, y subrayó que "confía en que los legisladores entiendan la responsabilidad que tienen por delante para estar a la altura de esta oportunidad sin precedentes".

Si bien hasta el momento el Gobierno de Milei no ha difundido ninguna información oficial sobre el texto firmado este jueves, en noviembre pasado Estados Unidos y Argentina anunciaron la firma de un acuerdo marco, en el cual, según informó a EFE una portavoz de la Cancillería, se basa el texto rubricado hoy.

Aquel anuncio conjunto en noviembre pasado explicó que el marco alcanzado incluiría aspectos arancelarios, normativos y de propiedad intelectual y abarcaría desde bienes agrícolas e industriales de todo tipo y minerales críticos hasta comercio electrónico.

El anuncio de este jueves sigue además a la firma este miércoles, también en Washington, de un acuerdo sobre minerales críticos entre ambos países.

Estados Unidos es el mayor país inversor extranjero directo en Argentina y uno de los principales socios comerciales del país suramericano.

Además, es el tercer destino de las exportaciones de Argentina, por detrás de Brasil y China, y el tercer país de origen de las importaciones de Argentina, también por detrás de Brasil y China.