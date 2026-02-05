Miles de familias permanecen aisladas por las inundaciones en el noroeste de Colombia

En este departamento, 24 municipios y más de 19.000 familias se han visto afectadas por las inundaciones, según las autoridades.

La situación más crítica se vive en los municipios de Puerto Libertador, Canalete, Montelíbano y Tierralta donde se encuentra el embalse de Urrá que, a punto de desbordarse, continúa vertiendo aguas al cauce del río Sinú, lo que agrava la situación.

"Es muy atípico, estamos en temporada de menos lluvias. Nosotros tenemos temporadas de más lluvias y de menos lluvias y en este momento estamos en la de menos lluvias", dijo a periodistas Carlos Carrillo, director de la estatal Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), antes de iniciar el sobrevuelo desde Montería, la capital cordobesa.

Desde el aire, EFE pudo observar amplias extensiones rurales cubiertas por aguas turbias que borraron cercas, caminos y zonas verdes, mientras techos de zinc y palma emergen como islas entre el agua y árboles y cultivos permanecen sumergidos, evidenciando la magnitud de las crecientes del río Sinú y de sus afluentes.

El director de la UNGRD reconoció el impacto al constatar la emergencia tras el sobrevuelo.

"Nosotros ya teníamos un reporte de una extensión bastante grande y de los metros cúbicos de agua que están saliendo, pero verlo de primera mano siempre es algo que afecta, duele", dijo Carrillo.

Ante la magnitud de la emergencia, la UNGRD reforzó su operación humanitaria en Córdoba con la llegada a Montería de un avión de la Fuerza Aeroespacial Colombiana cargado con 10 toneladas adicionales de asistencia, que se suman a los más de 7.500 kits humanitarios ya entregados a familias damnificadas.

La asistencia incluye alimentos, agua potable, kits de higiene personal, utensilios de cocina y frazadas, y será distribuida con el apoyo de la Defensa Civil y de las autoridades locales y departamentales.

En el embalse de Urrá, en el sur de Córdoba, las autoridades realizaron hoy una inspección técnica del vertedero por donde se hacen descargas controladas de agua hacia el lecho del río Sinú, un flujo continuo que desciende formando una cortina blanquecina y espesa, en un entorno marcado por nubosidad y altos niveles de almacenamiento en la cuenca.

La empresa que administra Urrá informó que apagó las turbinas restantes de la central hidroeléctrica con el fin de "disminuir las descargas aguas abajo hacia el río Sinú", aunque precisó que la reducción del caudal dependerá de la disminución sostenida de los aportes al embalse.

Aguas abajo, sin embargo, el impacto persiste, con inundaciones en zonas rurales y urbanas del departamento, donde las crecientes de los ríos Sinú y San Jorge mantienen afectadas a miles de personas y sus viviendas, cultivos y vías de comunicación.