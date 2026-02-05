Muere el pintor español Antonio Sedano, intérprete plástico de la Revolución Mexicana

El artista, de "profunda vocación histórica y social", desarrolló a lo largo de su trayectoria un lenguaje pictórico personal que exploró la memoria y la identidad colectiva, con una producción en la que las figuras revolucionarias y los procesos de transformación social ocuparon un lugar central.

De acuerdo con el mensaje difundido por sus familiares, la obra de Sedano se distinguió por una mirada reflexiva sobre los procesos históricos y humanos, alejándose de la anécdota para profundizar en el simbolismo y la fuerza narrativa de los personajes retratados.

Nacido el 24 de septiembre de 1938 en Santander, ciudad con la que mantuvo un vínculo artístico y emocional constante, el pintor encontró en ese entorno un referente para su formación.

Esa relación quedó reflejada en uno de sus trabajos más representativos fuera del lienzo, el mural de la bahía de Santander realizado en Talavera Uriarte, que integra tradición cerámica y visión pictórica y que actualmente se exhibe en el restaurante El Puntal.

Sedano desarrolló gran parte de su carrera en México, donde se consolidó como un creador interesado en la intersección entre arte e historia, abordando desde la pintura episodios y figuras de la Revolución Mexicana, un periodo clave en la construcción del imaginario nacional del siglo XX.

El movimiento revolucionario, iniciado en 1910, ha sido fuente de inspiración para generaciones de artistas mexicanos, desde el muralismo hasta la pintura contemporánea, y constituye uno de los temas centrales en la representación cultural del país.

En ese contexto, la obra de Sedano aportó una interpretación singular, marcada por su énfasis en la dimensión humana y simbólica de los acontecimientos históricos.

Con su fallecimiento, “el mundo del arte da el adiós a un creador cuya obra contribuyó a tender puentes entre la historia, la pintura y la reflexión social, y cuya memoria perdurará a través de sus lienzos”, apuntó su familia.