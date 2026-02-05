Mueren cuatro miembros de una misma familia por una fuga de monóxido de carbono en Italia

Las víctimas son un hombre de 48 años, su esposa de 43 y sus dos hijos, de 22 y 15 años, todos de origen albanés. Sus cuerpos fueron hallados por los bomberos tras una intervención conjunta con los servicios sanitarios y los carabineros en una casa de la localidad de Rughi, poco después de las 22.00 horas (11.00 GMT) del miércoles.

El quinto afectado, hermano del padre fallecido, intentó auxiliar a la familia y logró alertar a los servicios de emergencias antes de perder el conocimiento. Actualmente se encuentra ingresado en el hospital de Cisanello, en Pisa (centro), con un pronóstico reservado.

Las primeras indagaciones señalan que la causa de la intoxicación fue una fuga accidental de monóxido de carbono, que habría sido generada por un fallo en el sistema de calefacción de la vivienda.