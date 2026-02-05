Ofrecen millonaria recompensa por información de atentado a escoltas de senador colombiano

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, ofreció hasta "200 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables de este ataque a la democracia", ocurrido en la carretera entre los municipios de Fortul y Tame y "posiblemente perpetrado por el cartel del (Ejército de Liberación Nacional) ELN".

El senador Castellanos, del partido Alianza Social Independiente (ASI), dijo que le masacraron a sus "muchachos", uno de los cuales llevaba diez años en su esquema de seguridad y el otro dos.

"Queremos enviar un mensaje de solidaridad a sus familias (...) Ofrendaron la vida para salvar la nuestra, para salvar la democracia, para tratar de levantar las voces de las regiones", expresó el congresista, visiblemente afectado por el ataque.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, informó además que otra camioneta del esquema de seguridad de Castellanos, quien está haciendo campaña para volver a ser elegido senador, desapareció durante el ataque.

Igualmente fueron secuestradas tres personas que hacían parte del equipo de campaña del congresista, quienes fueron liberadas horas después.

"Anunciamos a la opinión pública que (los miembros de) nuestro equipo que se encontraban secuestrados -Abel Quintero, Jhonatan Gómez y Cristian Torres- fueron liberados y ya se encuentran libres y en camino a encontrarse con sus familias. Damos gracias a Dios por su regreso con vida", escribió Castellanos en X.

El miércoles pasado, Human Rights Watch (HRW) advirtió que el periodo previo a las elecciones presidenciales y legislativas de este año se vio "empañado" por el asesinato del precandidato presidencial de derechas Miguel Uribe Turbay.

Uribe Turbay, del partido opositor Centro Democrático, falleció en agosto pasado, dos meses después del atentado del que fue víctima en Bogotá.

El asesinato del senador, quien murió el 11 de agosto tras permanecer dos meses en grave estado, conmocionó al país y ha derivado en una compleja investigación judicial.

Igualmente, en agosto pasado el representante a la Cámara Julio César Triana, del partido de derechas Cambio Radical, sufrió un atentado del que salió ileso cuando desconocidos atacaron a tiros su vehículo, que recibió ocho impactos de bala, en el departamento sureño del Huila.