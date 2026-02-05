ONG organizan Congreso de las Familias para abordar el reto de los divorcios en México

“Los principales problemas (de la sociedad) surgen de nuestras propias familias, pero también las soluciones”, aseguró Mario Romo, director nacional de Red Familia.

El evento ocurre luego de que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2024 se registraron en el país 161.932 divorcios frente a 486.645 matrimonios, lo que equivale a 33 separaciones por cada 100 uniones legales.

Además, la tasa nacional se situó en 1,86 divorcios por cada mil habitantes adultos, con entidades como Nuevo León entre las más altas del país, lo que refleja la magnitud del fenómeno social.

Este contexto coincide con el señalamiento de los organizadores del congreso de que Nuevo León enfrenta “importantes retos”, al figurar entre las entidades con mayor incidencia de divorcios y evidenciar la necesidad de acompañamiento a las familias.

Romo sostuvo que la convocatoria busca responder a esa realidad.

“Ya es la cuarta edición. Vemos una gran respuesta en las distintas ciudades, lo cual quiere decir que había una gran necesidad de un espacio como este, con la participación de especialistas y asociaciones para brindar herramientas a los hogares”, expuso.

El dirigente añadió que ante la incertidumbre social y económica “lo que uno busca es que en su casa pueda tener esa seguridad, esa comunicación que es necesaria para salir a enfrentar al mundo”.

Las cifras oficiales muestran que la disolución matrimonial se ha mantenido elevada en la última década: los divorcios han pasado de poco más de 123.000 en 2015 a más de 155.000 en 2024, con fluctuaciones ligadas a la pandemia y una posterior recuperación de la tendencia.

Además, en términos comparativos, la relación divorcios-matrimonios creció de 18,6 por cada 100 uniones en 2013 a más de 32 en años recientes, reflejando cambios en las dinámicas conyugales.

El Cifam se celebrará del 27 de febrero al 1 de marzo en Monterrey y espera reunir a más de 15.000 personas, con más de 100 expertos y espacios de orientación para matrimonios, jóvenes y niños.

Por su parte, la vocera del congreso, Mara Fernández, subrayó que el congreso permite compartir experiencias entre las personas que “nos ayudan a seguir adelante”.

Los organizadores parten de la premisa de que “no existen familias perfectas, sino familias que enfrentan retos complejos y que requieren espacios de acompañamiento”, en un país donde, según estadísticas oficiales, el número de divorcios sigue siendo un indicador relevante de transformación social.