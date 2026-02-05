Opositor venezolano cree innecesaria una ley de amnistía para liberar presos políticos

"Si hay determinación para ponerlos en libertad no se requiere ninguna ley de amnistía", señaló el exgobernador, que estuvo bajo resguardo durante meses luego de la ola de detenciones desatadas tras las elecciones presidenciales de julio de 2024 en las que fue proclamado Nicolás Maduro como ganador entre denuncias de fraude de la oposición.

El opositor, que fue un activo colaborador de la líder opositora María Corina Machado durante la campaña presidencial, sostuvo que todos los presos políticos deben ser liberados porque "son inocentes" ya que, explicó, a todos se les "fabricó" un expediente o fueron detenidos por una orden de carácter político.

Velásquez señaló que después del 3 de enero, cuando tropas militares estadounidenses capturaron al mandatario Nicolás Maduro tras un ataque a Caracas y tres regiones cercanas, se abrió una "puerta gigantesca" para que el país avance a un "proceso de transición hacia la democracia", lo que debe tener, a su juicio, un mensaje poderoso con la liberación de estos detenidos.

Igualmente, afirmó que organismos como el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) deben "desaparecer" y los cuerpos policiales deben ser sometidos a procesos de reestructuración.

Este jueves, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) debatirá en primera discusión el proyecto de ley de amnistía, propuesta por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para los casos de presos políticos desde 1999, año en que el hoy fallecido presidente Hugo Chávez llegó a la Presidencia del país.

La propuesta fue presentada el 30 de enero por Rodríguez en medio de un proceso gradual de excarcelación de presos políticos que comenzó el 8 de enero, casi una semana después de la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses durante una serie de ataques en suelo venezolano.

Según la ONG Foro Penal, al menos 383 presos políticos han sido excarcelados desde el 8 de enero, cuando el presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de un "número importante" de personas.