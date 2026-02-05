Orsi visita el puerto automatizado de Yangshan en su escala en la ciudad china de Shanghái

Según informaciones difundidas por medios estatales chinos, el mandatario uruguayo recorrió las instalaciones del complejo portuario, situado frente a la costa de Shanghái, como parte de una jornada centrada en actividades de carácter económico y logístico durante su escala en la ciudad.

En la misma jornada, Orsi también participó en actividades de agenda urbana y protocolaria en Shanghái, entre ellas una visita a la zona histórica de Yuyuan, de acuerdo con las mismas fuentes.

La visita al puerto tuvo lugar un día después de que el presidente uruguayo participara en Pekín en un encuentro académico con estudiantes y profesores universitarios, dentro del programa institucional de su estancia en la capital china.

En una entrevista concedida a Xinhua antes de su visita, publicada este miércoles por la agencia de noticias, Orsi afirmó que las economías de Uruguay y China son "complementarias" y destacó el peso del comercio agroalimentario y de los intercambios económicos bilaterales.

La escala en Shanghái forma parte de la segunda fase del viaje oficial de Orsi a China, después de su paso por Pekín, donde mantuvo reuniones con el presidente chino, Xi Jinping, y otros altos cargos del Gobierno, y donde ambos países anunciaron el refuerzo de su asociación estratégica integral.

Durante su estancia en la capital, China y Uruguay firmaron una veintena de acuerdos en ámbitos como comercio, agricultura, innovación, ciencia, tecnología y logística, y subrayaron su voluntad de profundizar la cooperación política y multilateral.

En el plano sensible, Montevideo reiteró su adhesión al principio de 'una sola China', un punto que generó reacciones críticas por parte de Taiwán.

China es desde hace más de una década el principal socio comercial de Uruguay y destino de alrededor del 26 % de sus exportaciones, especialmente de productos agroindustriales.