Panamá "logra reducción histórica" del déficit fiscal del 40 % en 2025, dice el Gobierno

"Panamá en el año 2025 logra una reducción histórica del déficit fiscal. Es una disminución de cerca de 40% inédito de más de 2069 millones de balboas (dólares) alcanzando el cierre contra el producto interno bruto equivalente a 3,68 %", dijo el líder de la cartera económica.

El déficit del Sector Público No Financiero (SPNF) se redujo del 6,23 % del PIB en 2024 al 3,68 % en 2025, lo que permitió subsanar casi el 40 % del desequilibrio fiscal acumulado en un solo año, representando una mejora histórica de esos 2.069 millones de dólares en el balance fiscal, detalló el ministerio en un comunicado.

Chapman expuso datos económicos del año pasado durante la conferencia de prensa semanal del presidente panameño, José Raúl Mulino, destacando esos "logros" bajo una "política progresiva" sin "despidos masivos", sacrificar inversión pública o frenar la actividad económica.

El ministro explicó que el resultado se ubicó por debajo de la meta contemplada en el Presupuesto General del Estado y superó lo exigido por la Ley de Responsabilidad Social Fiscal (4%), además de exceder las expectativas de los mercados financieros y de las agencias calificadoras.

"Muchas calificadoras, en particular una, anticipaba en sus reportes un déficit de al menos 4, 4 %", argumentó Chapman al señalar que esos indicadores certifican la "recuperación de la confianza" y la demostración "de la seriedad" del Gobierno.

Panamá registró un crecimiento del PIB de aproximadamente un 4 % en 2025, empujado por los sectores de transporte y logística, servicios financieros, comercio y construcción, según el comunicado del Ministerio de Economía.

Mientras que "los ingresos públicos crecieron un 6,9 %, impulsados principalmente por un incremento del 9 % en los ingresos tributarios, con un desempeño particularmente sólido en los impuestos directos, que aumentaron un 14,4 %", señala la información oficial.

Y la prima de riesgo de Panamá disminuyó un 54 %, y la tasa de interés efectiva promedio ponderado de la deuda pública cayó por debajo del 5%, cerrando el año en 4,97 %.

"Eso se traduce en una reducción del costo de financiamiento para el estado que acelera el crecimiento económico y posteriormente en una reducción de la tasa de interés para la gente, porque de eso se trata, se trata de la gente", sostuvo Chapman.