Parlamento comienza a discutir proyecto de amnistía para presos políticos en Venezuela

El proyecto tiene 13 artículos y establece las disposiciones generales "destinadas a regular el objeto, finalidades y principios de aplicación e interpretación" y "los hechos sujetos a la amnistía, así como los efectos y procedimientos aplicables para su efectiva implementación", según la exposición de motivos compartida a EFE por un diputado bajo condición de anonimato.

La propuesta fue presentada el 30 de enero por Rodríguez en medio de un proceso gradual de excarcelación de presos políticos que comenzó el día 8, casi una semana después de la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses durante una serie de ataques en suelo venezolano.

De acuerdo a la exposición de motivos, se busca "la justicia y la convivencia entre los venezolanos y las venezolanas, permitiendo la coexistencia desde la diversidad y la pluralidad", mediante "la consolidación de un marco integral de amnistía que detalla de manera exhaustiva los hechos y delitos cubiertos y los que, según la Constitución, deben ser excluidos".

"Se reconoce la importancia de no imponer la venganza, la revancha ni el odio, sino de abrir un camino hacia la reconciliación", señala.

Tal como lo había adelantado Rodríguez en su discurso, en el documento se plantea que quedan excluidos de sus beneficios "aquellos delitos que, por su naturaleza, comprometen la ética y la dignidad humana, tales como las violaciones graves de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el homicidio intencional, la corrupción y el tráfico de drogas".

Varias ONG han insistido desde hace años en una amnistía general para todos los presos políticos, y la última propuesta de ley fue presentada el pasado 27 de enero por la organización Surgentes y el Comité de Madres por la Verdad para "todas esas personas que han sido perseguidas" o "privadas de su libertad en el contexto de movilizaciones postelectorales".

Según la ONG Foro Penal, al menos 383 presos políticos han sido excarcelados desde el 8 de enero, cuando el presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de un "número importante" de personas.

Este miércoles, el diputado chavista dijo que espera que el proyecto de amnistía "potencie de manera acelerada" el diálogo político convocado por el Gobierno.

La legislación venezolana establece que un proyecto de ley debe pasar por una primera discusión para la exposición de motivos y evaluación de "objetivos, alcance y viabilidad", para luego, tras una fase de consultas, ser estudiada artículo por artículo en un segundo y último debate para finalmente ser aprobada.

La ley se remite al mandatario, quien la firma, y entra en vigencia una vez se publique en Gaceta Oficial, el medio oficial de difusión.