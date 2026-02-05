Pedro Sánchez defiende su política migratoria como una cuestión moral y pragmática

En una tribuna publicada en The New York Times, defiende el decreto aprobado por su Gobierno la semana pasada, que permitirá la regularización de medio millón de inmigrantes sin papeles y critica a los "líderes que han optado por perseguirles y deportarles mediante operativos ilegales y crueles".

"Mi gobierno ha optado por una vía diferente: una vía rápida y sencilla para regularizar su situación migratoria", precisa el presidente del gobierno español.

Y esa regularización se ha hecho por dos razones: "la primera y más importante es moral. España fue una vez una nación de emigrantes. (...) durante las décadas de 1950 y 1960, y tras la crisis financiera de 2008. Ahora, la situación ha cambiado. Nuestra economía prospera. Los extranjeros se están mudando a España. Es nuestro deber convertirnos en la sociedad acogedora y tolerante que nuestros propios familiares habrían esperado encontrar al otro lado de nuestras fronteras".

La segunda razón "es puramente pragmática. Occidente necesita gente. Actualmente, pocos de sus países tienen una tasa de crecimiento demográfico creciente. Si no aceptan la migración, experimentarán un fuerte declive demográfico que les impedirá mantener a flote sus economías y servicios públicos", vaticina Sánchez.

Para el presidente del gobierno español, la tarea iniciada "no será fácil. (...) La migración ofrece oportunidades, pero también enormes desafíos que debemos reconocer y afrontar. Sin embargo, es importante comprender que la mayoría de estos desafíos no tienen nada que ver con la etnia, la raza, la religión o el idioma de los migrantes".

"Más bien, están impulsados -subraya- ​​por las mismas fuerzas que afectan a nuestros propios ciudadanos: pobreza, desigualdad, mercados no regulados, barreras de acceso a la educación y la atención sanitaria".

Debemos centrar nuestros esfuerzos en abordar estos problemas, porque son las verdaderas amenazas a nuestra forma de vida.

También cita a "los líderes del estilo MAGA (seguidores de la política de Donald Trump) que pueden decir que nuestro país no puede soportar acoger a tantos migrantes, que se trata de una medida suicida, la desesperada acción de un país en colapso. Pero no se dejen engañar".

Según Sánchez "España está en auge. Durante tres años consecutivos, hemos tenido la economía de mayor crecimiento entre los países más grandes de Europa. Hemos creado casi uno de cada tres nuevos empleos en la Unión Europea, y nuestra tasa de desempleo ha caído por debajo del 10 % por primera vez en casi dos décadas".

Y "esta prosperidad -prosigue- es el resultado del esfuerzo de los ciudadanos españoles, del esfuerzo colectivo de la UE y de una agenda inclusiva que considera a los migrantes como socios necesarios".

"Lo que funciona para nosotros puede funcionar para otros. Ha llegado el momento de que los líderes hablen claramente a sus ciudadanos sobre el dilema al que nos enfrentamos todos. Nosotros, como naciones occidentales, debemos elegir entre convertirnos en sociedades cerradas y empobrecidas, o en sociedades abiertas y prósperas", concluye.